Cuerpo expresa su indignación y rabia ante los casos de corrupción y el PP dice que el Gobierno no para de mentir

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha expresado este miércoles en el Congreso su "indignación" y "rabia" ante los casos de corrupción que salpican al PSOE o destacados exdirigentes, pero ha pedido dejar trabajar a la Justicia, respetar la presunción de inocencia y no hacer juicios paralelos.

Así ha respondido Cuerpo a la pregunta formulada por la portavoz del PP, Ester Muñoz, que ha acusado al Gobierno de llevar "un año mintiendo" sobre esas investigaciones judiciales.

"Nadie conocía las andanzas de la señora Leire (Díez) ni de la cloaca y que de haberlo hecho no lo hubieran tolerado. ¿Pero cómo que no lo han tolerado? Si lo han pagado", ha señalado la dirigente del PP, quien sostiene que "todos" los socialistas hablaban con la llamada 'fontanera del PSOE', "Ferraz le pagaba e incluso la recibían en la Dirección General de la Guardia Civil y en la Fiscalía General del Estado".

PUBLICIDAD

PRIMERO "INVENTADAS" Y LUEGO VER CONSPIRACIONES

Ester Muñoz subraya que el PSOE siempre empieza diciendo que "las investigaciones periodísticas son inventadas, fango, bulos", luego hablan de "lawfare" y después "ya suben un peldaño más" y "empiezan a aferrarse a que hay una especie de golpe de Estado para derrocar al Gobierno".

PUBLICIDAD

A su juicio, "un inocente" ya habría dado explicaciones, dimitido y convocado elecciones. "Nadie mínimamente decente que vive en toda esta degradación institucional puede hacerlo como si no pasara nada, intentando hacer que no ocurre nada. La huida hacia adelante solo delata más al culpable", ha apostillado.

Frente a ello, el vicepresidente ha reconocido que, "ante este tipo de comportamientos que pueden estar fuera de la ley o comportamientos irregulares", su actitud es de "indignación, incomprensión y, también en cierto modo de rabia".

Eso sí, aboga por "actuar" reforzando tanto el marco normativo para erradicar este tipo de comportamientos, como las autoridades judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Actuar con la mayor contundencia posible", ha resumido

Y también ha pedido no realizar juicios paralelos y respetar la presunción de inocencia. "Lo que no podemos es realizar una actuación día tras día que lleve a que la ciudadanía esté totalmente alejada, porque lo único que percibe es ruido", ha avisado.

PUBLICIDAD