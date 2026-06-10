Creand AM afirma que el mercado tiene suficiente liquidez para hacer frente a los debuts de SpaceX y OpenAI

Creand Asset Management (AM) ha afirmado que sí habrá liquidez suficiente en el mercado para hacer frente a las salidas a Bolsa de SpaceX, OpenAI y Anthropic, ya que en los últimos tres años se ha observado cómo entraba dinero del inversor minorista, en especial en Estados Unidos a través de la compra de fondos cotizados (ETFs, por sus siglas en inglés).

En un encuentro con los medios para desgranar su estrategia de inversión del segundo semestre del ejercicio, la entidad ha descartado participar en los próximos debuts bursátiles --suelen esperar varios trimestres para sopesar su apuesta por ciertas empresas--, pero sí han confirmado que estarán presentes en empresas de inteligencia artificial porque los 'Siete Magníficos' "cotizan más baratas ahora que a principios de año".

PUBLICIDAD

Por otra parte, desde la gestora están observando cómo las expectativas de crecimiento de las empresas de inteligencia artificial (IA) superan el 20% de cara a los próximos doce meses.

"Las compañías están admitiendo que la inteligencia artificial les hace ser más eficientes y eso se traduce en unos mejores beneficios", afirmó el director de Inversiones de Creand AM en España, Miguel Ángel Rico.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La gestora ha centrado su estrategia de inversión en la deuda de gobiernos y en la renta variable estadounidense, menos afectada por el conflicto en Oriente Próximo.

"Hay muchos bonos que ofrecen una mejor oportunidad que al principio de año", destacó Rico.

La firma prevé la posibilidad de hacerlo mejor a futuro "porque las TIR (tasa interna de retorno) han ido hacia arriba", frente al frenazo experimentado por los activos de renta fija durante unos meses debido al encarecimiento del petróleo, y es una manera se obtener rentabilidades con menor riesgo.

PUBLICIDAD

En su estrategia se incluye mantenerse positivos en deuda nórdica y en bonos de países iberoamericanos dentro de los mercados emergentes.

Dentro del ámbito de la renta variable, Creand AM ha virado hacia los valores estadounidenses respecto a Europa. "A no ser que exista una normalización inmediata en el estrecho de Ormuz, este peor comportamiento en Europa es posible que se alargue durante los próximos meses", indicó Rico.

PUBLICIDAD

Este posicionamiento supone un cambio respecto a principios de año, cuando estaban más positivos en Europa por el impulso fiscal en Alemania, el optimismo empresarial europeo y el impulso monetario en China, que ayuda a su vez a que los datos en Europa "salgan mejor".

Respecto al oro, la firma destaca que mantendrá una evolución positiva, "pero no a los ritmos del último año y medio", ya que los países no están incrementando sus reservas con la misma velocidad.

En cuanto al ámbito de las divisas, la entidad espera que el dólar continúa con una tendencia de depreciación ligera, "no tan brusca como el año pasado".

PETRÓLEO Y TIPOS DE INTERÉS

En relación a la evolución al crudo, la firma expone que la situación se está alargando "mucho más de lo que se podría esperar" y el pronóstico anterior era que "sería un auténtico drama a nivel económico".

Sin embargo, Rico apunta que "lo importante no es dónde está el petróleo, sino cuánto tiempo está alto". Según sus cálculos, un incremento del precio del petróleo del 20% se traduce en un encarecimiento de la gasolina del 10% y, a su vez, en un alza de 3 décimas de inflación en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Con todo, Creand AM ha descartado que el escenario actual se compare con el año 2022, puesto que en la actualidad no se observan los cuellos de botella y la inflación desbocada registrada hace cuatro años que presionó a los bancos centrales para que subieran los tipos de interés. "Es esperable un repunte de la inflación, pero no deberíamos pensar que estamos en el año 2022", remarcó.

No obstante, sí se espera un aumento de inversión en energía una vez finalice el conflicto. "Va a haber mucha inversión que, de forma tengente, va a beneficiar a las empresas energéticas. Y toda esa inversión eventualmente lo que va a provocar es cierta deflacción en los precios del crudo a futuro", sostiene el director general de Negocio e Inversiones de Creand AM, Luis Buceta.

PUBLICIDAD

Respecto a los próximos movimientos de los principales bancos centrales, la entidad estima que no suban los tipos de interés en Estados Unidos, si bien esperarán a los próximos movimientos del nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés), Kevin Warsh. "Hay que ver cómo está de politizado el tema", agregó Rico.

Por su parte, prevén un aumento en 25 puntos básicos de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) en la reunión sobre política monetaria que se celebrará este jueves, aunque no esperan ningún tipo de movimiento en el mercado.

PUBLICIDAD

En este sentido, "no tiene sentido que suban los tipos de interés y no debería tener sentido que sigan subiéndolos. No vemos que la inflación tenga que ser un problema que haya que parar ya", aseguró el director de inversiones de Creand AM en España.