Clavijo considera "inoportuno" y "una provocación" que Sánchez vaya con el Papa al muelle de Arguineguín

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado que es "inoportuno" y "una provocación" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acuda a la visita del Papa León XIV al muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, prevista para este jueves 11 de julio.

En una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, el presidente canario ha cargado contra Sánchez por ir a lo que, según ha afirmado, fue el "el muelle de la vergüenza", en referencia al campamento con miles de inmigrantes que se formó en el recinto portuario de Arguineguín donde pernocataron hacinados durante el verano del año 2020.

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"Hubo miles de personas hacinadas durante meses. Se vulneraron todos los derechos humanos por un Gobierno supuestamente progresista", ha recordado, para después añadir que el presidente del Gobierno "no atendió una sola llamada" para solucionar la gestión de la crisis migratoria.

Ante ello, Clavijo ha reprochado al jefe del Ejecutivo que "apuntarse" a la visita junto al Papa es "inoportuno", puesto que "no fueron allí (Arguineguín) a dar la cara cuando había que darla".

No obstante, tras ser interpelado si hablará con Sánchez a este respecto, Clavijo ha asegurado que no van a hacer "absolutamente nada ni para politizar ni para empañar" la visita de León XIV.