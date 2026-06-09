Victoria Federica, muy emocionada tras su encuentro con el Papa: "Ha sido súper guay"

Victoria Federica ha vivido este lunes uno de los días más especiales e inolvidables de su vida. Después de acudir junto a parte de su familia y su novio Jorge Navalpotro a la multitudinaria Santa Misa que el Papa León XIV ofició en la Plaza de Cibeles el domingo, la sobrina del Rey Felipe VI no ha dejado pasar la ocasión de conocer al Santo Padre aprovechando la audiencia privada que la Reina Sofía ha mantenido con él en la Nunciatura Apostólica antes de presidir el acto homenaje a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, en la Catedral del mismo nombre.

Un encuentro que no figuraba en la agenda oficial y al que la Emérita acudió acompañada de sus hijas las infantas Elena y Cristina, y tres de sus ocho nietos: Pablo y Miguel Urdangarín, y la influencer que, impresionada y emocionada a partes iguales -ya que nunca ha ocultado su religiosidad y sus profundas creencias- aplaudió el discurso del Sumo Pontífice en el Congreso de los Diputados destacando que "era necesario".

PUBLICIDAD

Todavía con los sentimientos a flor de piel tras haber podido compartir varios minutos con León XIV, Victoria Federica se dirigía al Santiago Bernabéu para asistir a la reunión masiva del Papa con la Comunidad Diocesana en el estadio del Real Madrid para rendir al Santo Padre una despedida de la capital a la altura de la ocasión en un evento único presentado por Patricia Pardo y Christian Gálvez, y en el que no faltaron la música -en las voces de David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges-, la danza y las risas en un ambiente de celebración y reivindicación de la fé cristiana.

Pura sofisticación respetando el protocolo a la perfección con un total look negro compuesto por blazer entallada, falda midi rematada en un volante, zapatos de tacón sensato y bolso de piel de asa corta, la hija de la infanta Elena posaba para la prensa a su llegada, en esta ocasión sin Jorge Navalpotro, con el que mantiene desde finales de 2025 una relación totalmente consolidada lejos del foco mediático.

PUBLICIDAD

Ha sido al abandonar el estadio, donde se la vio de lo más emocionada inmortalizando diferentes momentos del evento con su teléfono móvil, cuando Victoria ha confesado que su encuentro con León XIV "ha sido súper guay", dejando sin embargo en el aire cómo vio a sus primas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía con el Santo Padre. "Porfa, de verdad, es que tengo un poco de prisa y no quiero correr. Millones de gracias. Va a salir Ayuso que es mucho más importante que yo" ha expresado con una sonrisa, intentando desviar los focos de su persona a la Presidenta de la Comunidad de Madrid.