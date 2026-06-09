Remesas a El Salvador, Guatemala y Honduras suman 15.852 millones de dólares, un 10,7% más

San Salvador, 9 jun (EFE).- Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, superaron los 15.852 millones de dólares entre enero y abril de 2026, un 10,7 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, según datos difundidos este martes.

Las cifras recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que esta cifra es superior en 1.530,5 millones de dólares a los 14.322 millones de dólares registrados en el 2025.

Del total de remesas recibidas en enero y abril pasados, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, 3.286,7 millones de dólares (20,7 %) fueron recibidos por El Salvador, 8.431,6 millones (53,2 %) por Guatemala y 4.134,2 millones (26,1 %) por Honduras.

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Estas cifras representan incrementos puntuales de un 6,8 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 10,5 % para Guatemala y un 14,3 % para Honduras, en comparación con los mismos meses del año anterior.

Cada año, aproximadamente 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Esto hace que las remesas sean enviadas principalmente desde la gran potencia del norte.

Para el caso de El Salvador, las remesas desde EE.UU., donde viven más de 2 millones de salvadoreños, son el principal sostén de la economía del país centroamericano, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.

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Durante los últimos años las autoridades salvadoreñas han afirmado que la migración irregular de sus ciudadanos ha disminuido en el Gobierno del presidente Nayib Bukele, en comparación con los gobiernos anteriores. EFE