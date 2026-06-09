Agencias

Muere un niño de 13 años en el incendio de un edificio de viviendas cerca de París

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París, 9 jun (EFE).- Un niño de 13 años murió a causa de un incendio que se produjo en un edificio de viviendas de la ciudad de Saint Denis Perrefitte, a las afueras de París, en la noche del lunes al martes, indicaron los bomberos.

En declaraciones a los medios, el alcalde, Bally Bagayoko, señaló que además del fallecido, se temía por la vida de un hermano suyo de 7 años, que fue hospitalizado al igual que la madre y otro de sus hijos de seis meses.

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El alcalde precisó que tuvo que ser evacuado todo el edificio, que se encuentra en el número 67 de la calle Eugène Pottier de Pierrefitte, una localidad que se fusionó administrativamente con la ciudad de Saint Denis hace tres años.

También señaló que estaban trabajando para el realojamiento de las familias que tuvieron que abandonar sus apartamentos por el fuego, en cuya extinción trabajaron un centenar de bomberos con una veintena de vehículos. EFE

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