El precio del petróleo se sitúa al borde de los 90 dólares ante la expectativa de un acuerdo de paz en Irán

El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, caía este martes hasta los 91,20 dólares, lo que supone una reducción intradía cercana al 3,15% ante la expectativa de que la guerra de Irán finalice pronto debido a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que apuntan en esta dirección.

Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se hundía un 3,85% y marcaba un precio de 87,80 dólares, por debajo del Brent.

El inquilino de la Casa Blanca ha sostenido este martes que las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz están "en la recta final" y ha adelantado que podrían terminar de cerrarse "en dos o tres días", a pesar del intercambio de ataques entre Israel y el país asiático en los anteriores días.

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Sin embargo, la tendencia a la baja de los precios del petróleo se ha visto limitada durante la jornada por un reciente mensaje del propio Trump en el que ha justificado que Estados Unidos "debe responder" ante el derribo de un helicóptero estadounidense la pasada noche en el estrecho de Ormuz a manos de las fuerzas iraníes, que resultó con el rescate de emergencia de sus dos tripulantes, que se encuentran a salvo.

"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz. Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

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Momentáneamente, los precios del barril de Brent han escalado hasta los 91 dólares, mientras que había llegado a bajar de la barrera de los 90 dólares.

Aún así, Trump previamente había reiterado que el fin del conflicto en Oriente Próximo parece estar cerca, aunque ha fijado un margen de dos semanas para cerrar este pacto, en concreto, ha augurado que Estados Unidos declarará "la victoria total" en este lapso de tiempo.

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En esta misma intervención, el mandatario norteamericano ha sostenido que "los precios del petróleo se desplomarán", al mismo tiempo que ha insistido que la República Islámica "no puede tener un arma nuclear" porque "la destrucción que causaría es enorme".

Las palabras de Trump anticipando una pronta resolución del conflicto se han trasladado a los mercados energéticos, ya acostumbrados a reaccionar con subidas y bajadas del precio del petróleo ante las declaraciones del presidente estadounidenses.

Este desplome de los precios sigue a los llamamientos a la calma que Trump realizó durante el domingo y el lunes cuando Israel e Irán retomaron los lanzamientos de misiles desde sus territorios, en lo que supuso una escalada de tensión en la región.

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"Israel e Irán deben cesar inmediatamente los enfrentamientos armados", sostuvo Donald Trump en redes sociales este lunes, un mensaje tras el que ha añadido que ambas partes "buscan un alto el fuego inmediato". Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas. El bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Es importante que todo avance con rapidez", destacó.

Las autoridades norteamericanas parecen decididas a continuar las negociaciones con Irán a pesar de que Israel, liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no suscriba completamente la estrategia. De hecho, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, subrayó que Washington seguirá trabajando en aras de lograr un acuerdo con Irán aunque Israel no esté de acuerdo con ello puesto que redundará en beneficio de la ciudadanía estadounidense.

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Pese a ello, el bloqueo en el estrecho de Ormuz continúa "al 100%", en palabras recientes de Trump, que asegura que "no está pasando nada" gracias al bloqueo, "ni petróleo, ni ingresos, ni nada".

Además, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en su formato ampliado OPEP+, anunció este domingo que incrementará en otros 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para julio, según un acuerdo alcanzado en su segunda reunión tras la sorprendente decisión anunciada en mayo por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra de Irán.

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