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León XIV pide protección, acogida y oportunidades reales de integración para inmigrantes

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Madrid, 8 jun (EFE).- El papa León XIV ha reclamado este lunes ante el "trágico drama migratorio" una respuesta "que mire a las personas" y que sea "coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran", en un discurso en el Congreso de los Diputados (cámara baja del Parlamento español).

Unas palabras dirigidas a los legisladores en una sesión conjunta del Parlamento bicameral que llegan después de la regularización extraordinaria en España de migrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y dirigida a más de medio millón de extranjeros.EFE

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