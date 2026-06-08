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Eriksen se encuentra "bien" y a la espera de recibir "pronto" el alta tras desplomarse en un amistoso

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El delantero danés Christian Eriksen se encuentra "bien" y a la espera de recibir el alto después de volverse a desplomar este domingo durante el encuentro amistoso contra Ucrania, que quedó suspendido en ese minuto 65, en Odense (Dinamarca).

El jugador cayó en el terreno de juego y levantó todas las alarmas, en un episodio que recordó al que sufrió durante la Eurocopa de 2021 por un paro cardiaco que provocó que posterioremnte fuese sometido a la implantación de un desfibrilador automático.

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El médico de la Federación Danesa, Morten Boesen, confirmó que el jugador se encontraba "bien" y que pudo abandonar el campo "por su propio pie". "En mi opinión, el marcapasos funcionó correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó muy rápidamente y enseguida nos pusimos en contacto con él", añadió.

El centrocampista debe someterse "a exámenes adicionales en el hospital para determinar qué causó el incidente", aunque este lunes las noticias seguían siendo buenas sobre su estado de salud. "Hablé con Christian esta mañana y se encuentra bien. Está con su familia y de buen ánimo. Se espera que pronto reciba el alta y pueda irse a casa. Cuidamos mucho a los jugadores y al personal, y mantenemos un contacto constante con ellos", apuntó Boesen en un comunicado.

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