Alejandra Rubio y Carlo Costanzia aclaran la razón de su ausencia en el debut de Mar Flores en la Feria del Libro

Una semana después del multitudinario y comentadísimo debut de Alejandra Rubio en la Feria del Libro de Madrid -en el que contó con el apoyo incondicional de Carlo Costanzia, sus padres Terelu Campos y Alejandro Rubio, y su suegro Carlo Costanzia di Costigliole- ha sido Mar Flores la que, siguiendo los pasos de su nuera, ha firmado ejemplares de su libro, 'Mar en calma', en una de las casetas instaladas en el Parque de El Retiro.

Y aunque muchos esperaban que la pareja zanjaría los rumores sobre su relación arropando a la modelo en este día tan especial, optaban por asistir al evento que Wow, promotora de Artes Marciales Mixtas, ha organizado en el Movistar Arena con la presencia de rostros conocidos como Mario Casas, o su hermana Sheila, separándose por unas horas de su pequeño Carlo -de año y medio- para disfrutar de un plan a solas a la espera de dar la bienvenida a su segundo hijo, una niña cuyo nombre no han revelado por el momento.

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Todavía en una nube por su gran éxito en su primera vez en la Feria del Libro con 'Si decido arriesgarme', Alejandra ha confesado que "estoy súper contenta, ha sido fantástico. Mucho más éxito del que esperaba y eso siempre es bueno. Tenía miedo de que no viniese nadie porque yo podía estar ahí que me muero, pero ha ido muy bien".

Respecto a su ausencia en la firma de Mar, Carlo ha explicado que "hoy teníamos como veis un montón de eventos y ha sido imposible". "Pero siempre estamos apoyando" ha añadido su novia dejando claro que su relación con su suegra es maravillosa.

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Y tanto es así que el actor será el próximo protagonista del podcast de la modelo, '¿Qué habrías hecho mejor?', que verá la luz este lunes: "Nada, espero que lo veáis y que os guste mucho. Ha sido una conversación entre madre e hijo muy muy bonita y desde luego por mi parte más relajada de cuando se hacen otro tipo de entrevistas" ha revelado.

¿Veremos próximamente una charla entre Alejandra y Mar? Como ha afirmado rotunda la hija de Terelu Campos, "a mí no me han invitado por ahora. Yo si me invitan voy, no tengo ningún problema, hombre claro, yo no tengo ningún problema yo voy a donde me inviten, ahí estoy", dejando en manos de su suegra la posibilidad de verlas juntas por primera vez en público hablando sobre su relación.

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