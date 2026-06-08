Aedas Homes redujo 2.708,50 toneladas de emisiones de CO2 en 2025 con ventanas de aluminio reciclado

Aedas Homes redujo 2.708,50 toneladas de emisiones de CO2 en 2025 gracias a la instalación de ventanas de aluminio reciclado de Cortizo Infinity, ha informado la promotora inmobiliaria en un comunicado.

La compañía ha señalado que esta reducción equivale aproximadamente al CO2e generado por el uso de 2.080 vehículos tipo turismo durante un año, según las emisiones medias calculadas en el informe anual de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

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La promotora logró esta reducción mediante la instalación de miles de ventanas de aluminio reciclado 100% posconsumo de Cortizo en 15 promociones conformadas por cerca de 1.000 viviendas y repartidas por toda la geografía española (Veranda, Maranta, Mesmer, Gradia, Marina Real III, Alsos, Taray, Noray, Solum, Sinán, Leblich, Alondra I, Alondra II, Odina II y Carena). Concretamente, la compañía utilizó 195,14 toneladas de este material sostenible en la construcción de estos residenciales.

REDUCCIÓN DE CASI EL 94% DE LAS EMISIONES DE CO2

La incorporación de estas ventanas sostenibles hechas con aluminio Cortizo Infinity producido en las plantas de fundición de la firma gallega a partir de chatarra supone la reducción de casi el 94% de las emisiones de CO2 respecto a la media mundial de las fabricadas de aluminio primario convencional, según datos de la Asociación Europea del Aluminio (AEA).

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En números absolutos, el aluminio utilizado en las promociones de Aedas Homes hubiera supuesto unas emisiones de 2.888,04 toneladas de CO2 y con el aluminio Cortizo Infinty han sido tan sólo 179,53.

Cortizo Infinity es un tocho de aluminio 100% reciclado producido en su totalidad con chatarra posconsumo a partir de ventanas, puertas, fachadas y barandillas. Una vez finalizada su vida útil, el aluminio de estos elementos es reincorporado al proceso productivo eliminando la generación de residuos.

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La fabricación de Cortizo Infinity, certificado por Bureau Veritas, arroja unas emisiones de CO2 inferiores de 920 gramos por kilo de aluminio producido, un dato avalado con una Declaración Ambiental de Producto que, según Aedas, "acredita los impactos medioambientales del ciclo de vida de Infinity desde la extracción de materia prima hasta su gestión al final de su vida útil".

POTENCIANDO LA ECONOMÍA CIRCULAR

"El compromiso con la sostenibilidad constituye un eje estratégico para Aedas Homes, que continúa avanzando en la construcción de ciudades sostenibles, resilientes e inclusivas mediante la incorporación de materiales de menor impacto, como el aluminio de Cortizo con un 100% de contenido reciclado posconsumo y que impulsa la descarbonización del proceso constructivo", ha afirmado el director de Sostenibilidad de Aedas Homes, Diego Demaría.

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El directivo ha explicado que "el uso de estas soluciones reduce la huella de carbono y avanza hacia modelos alineados con la economía circular anticipando la futura modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE), que exigirá su cálculo y establecerá posteriormente umbrales de cumplimiento". Además, ha indicado que este material es una "alternativa eficiente, circular y coherente con los objetivos de descarbonización de la compañía y el respeto al medioambiente".

DESCARBONIZANDO EL PARQUE INMOBILIARIO ESPAÑOL

El director general de Arquitectura de Cortizo, Daniel Lainz, ha celebrado que el acuerdo Infinity Partner firmado hace dos años siga materializándose "con proyectos concretos" y que continúe "impulsando una edificación sostenible" que pone el foco en "la "circularidad de los materiales" con el objetivo de "reducir de la huella de carbono" vinculada a la edificación.

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"Durante el último ejercicio, casi un millar de nuevas viviendas de Aedas han incorporado cerramientos de altas prestaciones de Cortizo fabricadas con Infinity. Esto se traduce en unas 5000 ventanas que tienen su origen en otras carpinterías que, en vez de convertirse en un residuo al final de su vida útil, fueron valorizadas para obtener con ellas materia prima para la extrusión de perfiles", ha explicado.