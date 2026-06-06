Zelenski reporta exitosos ataques ucranianos contra arsenales y depósitos en Rusia

Berlín, 6 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reportó este sábado exitosos ataques ucranianos en las regiones rusas de St. Petersburgo y Krasnodar que habrían afectado arsenales de la marina enemiga y un depósito de petróleo y advirtió que todo acto de injusticia contra Ucrania tendrá respuesta.

"Esta guerra tiene que terminar pero el líder ruso quiere seguir peleando. Por eso las acciones ucranianas responden a la agresión", dijo Zelenski en su cuenta de X.

"En la noche anterior nuestros drones superaron una distancia de cerca de 1.000 kilómetros hasta la región de St. Petesburgo, hasta los arsenales de la marina enemiga y de la base de Kronstadt. También superaron 500 kilómetros hasta la región de Krasnodar y golpearon un depósito de petróleo", agregó

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Zelenski calificó esas acciones como resultados importantes de las fuerzas ucranianas y agradeció a sus soldados por su precisión.

"Rusia tiene que terminar su guerra y todo ataque a la vida. Cada forma de injusticia tendrá una respuesta justa. Agradezco a nuestros guerreros por su precisión", escribió.