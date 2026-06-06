Mitch Johnson: "Tenemos que ponérselo más difícil a Towns"

San Antonio (EE.UU.), 5 jun (EFE).- Mitch Johnson, técnico de los San Antonio Spurs, consideró este viernes que su equipo tiene que "ponérselo más difícil" al dominicano Karl Anthony Towns, que lideró con 21 puntos y trece rebotes la victoria 105-104 de los New York Knicks en el segundo partido de unas Finales NBA que mandan 2-0.
"Creo que ha metido algunos tiros y es un muy buen jugador. No creo que haya conseguido todo lo que quería. Ha jugado dos buenos partidos. Tenemos que ponérselo más difícil", dijo Johnson en la rueda de prensa posterior al partido del Frost Bank Center.
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"Hemos tenido algunos fallos en las coberturas. Solo hay que seguir intentando que los grandes jugadores tengan que trabajar por todo lo que consigan", añadió.
Los New York Knicks sellaron una trascendental victoria en el Frost Bank Center de San Antonio y, en un final apretado en el que el francés Victor Wembanyama estropeó su gran segunda mitad, triunfaron por 105-104 para tomar ventaja 2-0 en las Finales de la NBA y colocarse a dos triunfos del anillo.
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Los Spurs estuvieron a punto de remontar una desventaja de catorce puntos en el cuarto período, pero sucumbieron en los últimos segundos, cuando Jalen Brunson (20 puntos) anotó el libre del definitivo 105-104 y Victor Wembanyama falló el último tiro para los texanos.
"Mostramos una enorme desesperación, urgencia y una respuesta competitiva, que ojalá podamos conseguir de alguna manera para no tener que ir perdiendo por tantos puntos para jugar con ese mismo nivel en esos aspectos", afirmó.