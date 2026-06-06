León XIV bromea sobre coincidir con Bad Bunny en Madrid: "También habrá unos cuantos aquí para ver al Papa"

León XIV ha bromeado sobre que su visita a Madrid coincida con los conciertos que está dando Bad Bunny en la capital de España y ha señalado que, aunque muchos irán a ver al cantante, también "habrá unos cuantos para ver al Papa".

"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al Papa y eso dice algo", ha apuntado Robert Prevost.

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Así lo ha manifestado este sábado el Pontífice al ser preguntado por el corresponsal de la CNN en el Vaticano, Christopher Lamb, sobre los jóvenes que muestran interés en la fe, durante el vuelo a Madrid desde Roma.

La Vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima que protagoniza esta tarde el Papa coincide con el quinto de los diez conciertos del cantante puertorriqueño en Madrid.

La coincidencia de ambos acontecimientos ha desatado las especulaciones en torno a un posible encuentro entre León XIV y el cantante. El arzobispo de Madrid, José Cobo, no descartó en una entrevista con Europa Press que se pudiera producir el encuentro y apeló a tender "puentes".

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"Madrid da para mucho. Pero que son, que hay personas --y eso no sé, lo dirá la historia cuando vaya el Papa lo que suceda, eso yo no, lo que las personas decidan, lo que el Papa decida, lo que decida Bad Bunny--, que no se oponen, sino crean puentes y puede ser, puede haber puentes. No serían cosas antagónicas", precisó.

Cobo admitió que desde la Archidiócesis de Madrid están "dispuestos a la colaboración", pero insistió que "las sorpresas son sorpresas" y en que este tipo de encuentros "se llevan muy en sigilo".

Durante el vuelo papal, León XIV ha explicado a los periodistas que le han acompañado durante su trayecto a España que "los jóvenes están buscando algo más": "Al haber crecido, en muchos casos, sin esa dimensión espiritual en sus vidas, se dan cuenta de que hay un vacío y una falta de sentido. Y tal vez mi visita ayude a despertar aún más algo que ellos mismos ni siquiera están seguros de cómo definir".

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El Papa ha aterrizado este sábado 6 de junio en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10.15 horas en un avión de la compañía Ita Airways y, unos minutos después, ha sido recibido por los Reyes Felipe VI y Letizia.

También ha acudido al aeropuerto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pabellón de Estado del aeropuerto. A la llegada del Papa a España, las iglesias de Madrid le han dado la bienvenida al Papa con un repique de campanas.

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El Papa, que llevaba la muceta y estola rojas sobre el hábito blanco, ha salido del avión a las 10.32 horas y el acto de recibimiento ha durado apenas 5 minutos, ya que a las 10.37 horas los Reyes han acompañado al Pontífice al interior de la terminal.

Al salir del avión, Prevost ha mandado un saludo con su mano derecha antes de bajar las escalares y ser saludado por los Reyes, que han sido los primeros en recibirle y han intercambiado unas palabras con León XIV, antes de comenzar su camino por la alfombra roja colocada a pie de pista.

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