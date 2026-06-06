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Chivite saluda al Papa León XIV en Madrid y destaca su llamamiento a "la paz, el diálogo y el entendimiento"

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La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha participado este sábado en el Palacio Real en el acto institucional de bienvenida al Papa, donde ha estrechado la mano de León XIV en presencia de los Reyes Felipe y Letizia así como de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Felipe VI le ha indicado al Pontífice el "esfuerzo" realizado por la presidenta navarra para asistir al acto después de que este viernes tuviese lugar el entierro y funeral de los cinco policías forales fallecidos en acto de servicio en un accidente de tráfico en Elgoibar.

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Posteriormente, en una publicación en la red social X, la presidenta Chivite ha destacado que es "un honor saludar al Papa León XIV en su visita a España". "En un mundo marcado por los conflictos y la incertidumbre, su llamamiento a la paz, el diálogo y el entendimiento es más necesario que nunca. Un mensaje que interpela a todos", ha subrayado.

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