Sánchez descarta el 'superdomingo electoral' en el que coincidan las generales con municipales y autonómicas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado un 'superdomingo electoral' en el que coincidan las elecciones generales con las autonómicas y municipales, previstas para el mes de mayo de 2027.

"No va a haber un superdomingo electoral", ha señalado Sánchez en una atención a medios a su llegada a la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, que se celebra este viernes en Tivat (Montenegro).

Sánchez ha asegurado que "hay un debate que se tiene que sustanciar" y se tiene que centrar en los alcaldes y los presidentes autonómicos en aquellas comunidades donde se celebren elecciones.

"Lo que sí que les puedo garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos es que desde luego no va a haber un superdomingo electoral", ha reiterado.