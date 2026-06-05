Agencias

Sánchez descarta el 'superdomingo electoral' en el que coincidan las generales con municipales y autonómicas

Guardar
Google icon
Imagen QIA3RLBZLVB2HGP572QJOJ5LIM

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado un 'superdomingo electoral' en el que coincidan las elecciones generales con las autonómicas y municipales, previstas para el mes de mayo de 2027.

"No va a haber un superdomingo electoral", ha señalado Sánchez en una atención a medios a su llegada a la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, que se celebra este viernes en Tivat (Montenegro).

Sánchez ha asegurado que "hay un debate que se tiene que sustanciar" y se tiene que centrar en los alcaldes y los presidentes autonómicos en aquellas comunidades donde se celebren elecciones.

"Lo que sí que les puedo garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos es que desde luego no va a haber un superdomingo electoral", ha reiterado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Registrados daños materiales tras la explosión de un dron naval en el puerto de Constanza, Rumanía

Registrados daños materiales tras la explosión de un dron naval en el puerto de Constanza, Rumanía

Azerbaiyán denuncia que cinco de sus marineros murieron en ataque de drones en mar de Azov

Infobae

Azerbaiyán confirma la muerte de cinco marineros azeríes en un ataque contra un buque en el mar de Azov

Azerbaiyán confirma la muerte de cinco marineros azeríes en un ataque contra un buque en el mar de Azov

Japón negocia con Indonesia la exportación de destructores en desuso

Infobae

Von der Leyen reclama una ampliación de la UE "más rápida" y "creíble" basada en méritos

Von der Leyen reclama una ampliación de la UE "más rápida" y "creíble" basada en méritos