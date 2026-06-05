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La ciudad de canadiense de Quebec es designada como reserva de biosfera por la Unesco

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Asunción, 5 jun (EFE).- La Unesco designó este viernes a la ciudad de Quebec como la primera zona urbana de Canadá protegida como reserva de la biosfera.

La decisión, según un comunicado difundido por la organización de las Naciones Unidas, se produjo durante el 38º Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la Unesco, que se celebra desde el pasado miércoles en la Reserva de la hidroeléctrica de Itaipú, que Paraguay comparte con Brasil.EFE

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