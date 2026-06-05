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Instagram Plus llega a España con características adicionales de personalización, para las historias y el perfil

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La suscripción Instagram Plus ya está disponible en España con opciones de personalización, la posibilidad de publicar una historia durante 48 horas y de fijar hasta seis publicaciones en el perfil.

Instagram Plus está disponible desde este jueves por 3,99 euros al mes para los usuarios de la red social de todo el mundo, tras su anuncio el pasado 28 de mayo, cuando la compañía indicó que ofrecía nuevas capacidades y herramientas exclusivas.

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Aunque la experiencia de uso de Instagram no cambia, la suscripción amplía lo que los usuarios pueden hacer en ella para conectar con sus amigos, como explica la compañía en un comunicado. Por ejemplo, permite que la historia que publique el usuario tenga prioridad entre sus amigos e incluso puede enviar corazones animados para celebrar las historias que sus amigos compartan.

Los suscriptores tienen la posibilidad de crear "tantas listas de público como quiera" para enviar las historias, además de poder configurar la publicación de una historia para que esté visible durante 48 horas, en lugar de 24.

A ello se unen nuevas métricas para seguir el rendimiento de las historias, que permiten comprobar las veces que las personas han regresado a ver la historia o si la ha visto una persona específica. También dan acceso a una vista previa de la historia, sin necesidad de reaccionar a ella.

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Las suscripción permite establecer un nuevo icono de entre la selección que se ofrece. En el perfil, los suscriptores pueden modificar la tipografía de la biografía del perfil, fijar hasta seis publicaciones en el perfil y publicar sin que el contenido aparezca en el 'feed' de los amigos.

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