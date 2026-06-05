Grupo B: Canadá, el anfitrión que quiere dejar de ser una promesa

Canadá afronta el Mundial de 2026 con una mezcla de ilusión, talento y presión ya que ejercerá de coanfitriona junto a Estados Unidos y México y disputará apenas la tercera Copa del Mundo de su historia, aunque llega en un contexto muy distinto al de sus anteriores apariciones y con la intención de dejar de ser una promesa.

Los norteamericanos ya no son una selección exótica ni una invitada ocasional: Canadá es uno de los proyectos con más crecimiento de la CONCACAF y cree que ha llegado el momento de dar un paso al frente en la élite y luchar por no ser el peor de los tres anfitriones.

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Después de regresar a un Mundial en 2022 en Catar tras 36 años de ausencia, los canadienses, que no brillaron demasiado en la última Copa Oro al caer en cuartos ante Guatemala, vuelven a la gran cita con una generación mucho más madura. Buena parte del bloque que sorprendió durante la clasificación para Catar sigue presente, pero ahora acumula experiencia internacional y varios de sus futbolistas compiten regularmente en las principales ligas europeas. El gran reto será convertir ese potencial en resultados, algo que todavía no ha logrado en los Mundiales, donde acumula seis derrotas en seis partidos.

El Grupo B ofrece motivos para el optimismo. Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza serán sus rivales en una fase de grupos que puede marcar un antes y un después para el fútbol canadiense. Jugar dos encuentros en Vancouver y debutar en Toronto supone además una ventaja ambiental que la selección espera aprovechar para conseguir la primera victoria mundialista de su historia y pelear por una clasificación inédita para las eliminatorias.

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La convocatoria mezcla experiencia y renovación. Siguen siendo fundamentales nombres como Jonathan David, Cyle Larin, Stephen Eustaquio, Tajon Buchanan o Alphonso Davies, referentes de una generación que ha elevado notablemente el nivel competitivo del país. A su alrededor han aparecido futbolistas más jóvenes o incorporados recientemente al proyecto, como Promise David, Luc de Fougerolles o Niko Sigur, que amplían las opciones de una plantilla cada vez más profunda y diversa.

JONATHAN DAVID, EL GOLEADOR QUE QUIERE ROMPER MOLDES

Aunque Alphonso Davies continúa siendo la gran imagen internacional del fútbol canadiense, el peso ofensivo de la selección recae cada vez más en Jonathan David. El delantero llega al Mundial en plena madurez futbolística y convertido en uno de los atacantes más fiables surgidos de la CONCACAF en los últimos años.

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Rápido, inteligente en los movimientos y con una enorme facilidad para encontrar espacios, David ha sido el principal referente goleador del equipo durante el ciclo mundialista. Su capacidad para jugar tanto como referencia ofensiva como acompañando a otro delantero le convierte en una pieza indispensable para Jesse Marsch.

Si Canadá quiere romper su techo histórico y alcanzar las eliminatorias, gran parte de sus opciones pasarán por la inspiración de un delantero acostumbrado a asumir responsabilidades en los grandes escenarios. Este curso llegó a la Juventus tras jugar las últimas temporadas en el Lille francés, aunque en su debut en la Serie A tan solo ha anotado 6 goles en 35 partidos.

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JESSE MARSCH, INTENSIDAD PARA ROMPER LA HISTORIA

El encargado de dirigir este proyecto es Jesse Marsch, un técnico que ha llevado su filosofía agresiva y vertical a la selección canadiense. Tras una larga trayectoria en la MLS y experiencias europeas en clubes como el Salzburgo, el Leipzig o el Leeds United, asumió el cargo en 2024 con la misión de consolidar el crecimiento del combinado nacional.

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Su idea de juego encaja con las características de la plantilla: presión alta, ritmo intenso, transiciones rápidas y un fútbol directo capaz de explotar la velocidad de sus atacantes. Marsch ha insistido desde su llegada en que Canadá debe comportarse como una selección ambiciosa y no conformarse con competir dignamente.

El Mundial en casa representa una oportunidad única para acelerar el desarrollo del fútbol canadiense. Nunca antes el país había afrontado una Copa del Mundo con tanta expectación ni con una plantilla tan competitiva. La presión será elevada, pero también la oportunidad. Para Canadá, superar por primera vez la fase de grupos supondría mucho más que una clasificación: sería la confirmación definitiva de que ha llegado para quedarse entre las mejores selecciones.

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