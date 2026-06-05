Decenas de personas se movilizan frente a la embajada de Estados Unidos para denunciar "el bloqueo que ahoga" a Cuba

Decenas de personas se han movilizado este viernes por la tarde, sobre las 20.00 horas, en una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid para denunciar "el bloqueo que ahoga al pueblo cubano" y defender "la soberanía de los países".

Los protestantes han clamado contra "el imperialismo" en el mismo que día que vence el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenaza con congelar los activos en territorio norteamericano de todas las empresas o personas extranjeras que trabajen con el régimen cubano.

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A través de un manifiesto, el Movimiento de Solidaridad con la Revolución Cubana en Madrid, entidad convocante de la vigilia #PetroleoPaCuba, ha señalado que "imponer la destrucción de un pueblo se llama genocidio y es lo que durante más de 60 años el imperialismo yanqui ha hecho con Cuba" para "anular la soberanía de su Revolución".

Asimismo, la organización ha censurado que Estados Unidos necesite "asfixiar" a Cuba "continuamente hasta intentar lograr su rendición" y han exigido el cese de las sanciones internacionales que afectan al suministro energético y de recursos básicos de la isla.

Además, esta organización ha criticado que "el imperialismo" esté "adquiriendo caracteres de un fascismo global" y que derive en una "apropiación de recursos"así como "más gasto en armas".

Gritando consignas como "esta embajada está ensangrentada", "Donald Trump a la Corte Penal por fascista y criminal", "el yanqui necesita jarabe vietnamita" o "no es un bloqueo, es un genocidio", los protestantes han exigido el fin del bloqueo y la defensa del internacionalismo.

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"El imperialismo está en su fase más agresiva contra los pobres y en especial contra América Latina. Estamos aquí porque creemos en la defensa del pueblo cubano", ha señalado Ángeles Maestro, exdiputada por Izquierda Unida y una de las integrantes del Movimiento Antiimperialista de Madrid en declaraciones a Europa Press.

Para Maestro, la sociedad cubana es un "modelo de solidaridad" con otros pueblos que "hoy es más necesario que nunca".

SALIDA DE LAS EMPRESAS INTERNACIONALES DE LA ISLA

La protesta, conformada por grupos de todas la edades, se produce tras la salida de empresas como las hoteleras españolas Melià o Iberostar o las entidades financieras Visa y Mastercard a raíz del ultimátum emitido por la Casa Blanca.

En este sentido, Naciones Unidas ha alertado del "deterioro de las condiciones humanitarias" en Cuba a causa del impacto "combinado" de la crisis energética en la isla por el refuerzo del bloqueo y las sanciones de EEUU y los últimos desastres naturales en territorio cubano, con impactos "en todos los servicios básicos" a la población.

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La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha subrayado que "las condiciones humanitarias se deterioran mientras la crisis energética se profundiza" y ha indicado que "el impacto combinado de la crisis energética derivada de las órdenes ejecutivas estadounidenses y otras sanciones, junto con los huracanes y otros desastres naturales, es de gran alcance y se expande a diario" en la isla.