Mueren nueve personas, entre ellas cuatro niños, en nuevos bombardeos de Israel contra el norte de Gaza

Al menos nueve personas han muerto, entre ellas cuatro niños, y más de 20 han resultado heridas en la madrugada de este jueves en bombardeos del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Hasta cuatro bombardeos israelíes habrían alcanzado edificios residenciales de zonas del sur y el oeste de la ciudad de Gaza, según ha informado el diario 'Filastin', que ha confirmado el balance de víctimas citando fuentes médicas del Hospital Al Shifa, situado en la localidad.

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Estos ataques, a los que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han referido, llegan tras un mes de mayo descrito como el más mortal del año por las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a pesar del citado alto el fuego y en medio de denuncias del grupo palestino sobre reiterados incumplimientos del pacto por parte del Gobierno israelí.

Las autoridades de Gaza, elevaron el miércoles a 936 los muertos y 2.903 los heridos a causa de los ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, antes de agregar que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.945 fallecidos y 173.011 heridos en el enclave.

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