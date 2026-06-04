La Bolsa de Milán sube un 0,27 % impulsada por el alto al fuego entre Israel y el Líbano

Roma, 4 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,27 % hasta los 50.174,36 puntos, por el optimismo ante el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano, lo que rebajó la tensión geopolítica y el precio del petróleo Brent.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,26 % hasta los 52.843,86 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 379 millones de acciones por un valor de unos 3.095 millones de euros (3.597 unos millones de dólares al cambio).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de plazas europeas, reaccionó con optimismo a las esperanzas de alcanzar un acuerdo más amplio para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, tras el anuncio del cese de hostilidades en el Líbano.

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En el plano corporativo, la atención inversora continuó centrada en la oferta de UniCredit sobre el banco alemán Commerzbank, una operación que, según la directora ejecutiva de Instituciones Financieras en Scope Ratings, Ángela Cruz, "refuerza la flexibilidad estratégica y operativa" de la entidad italiana sin otorgarle un "control efectivo" de Commerzbank ni alterar su solvencia básica.

Las ganancias estuvieron encabezadas por los laboratorios Diasorin, que subieron un 7,20 %, seguida de la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (2,52 %), la entidad bancaria Finecobank (2,35 %), el grupo de gestión de activos Azimut (2,11 %) y la compañía aeroespacial Avio (1,60 %).

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Por el contrario, las pérdidas estuvieron lideradas por la tecnológica STMicroelectronics, que cayó un 2,60 %, seguida del grupo de infraestructuras de cables Prysmian (-2,30 %), la fabricante de tubos de acero Tenaris (-1,12 %), el operador de juegos y apuestas Lottomatica Group (-0,96 %) y la firma de moda de lujo Moncler (-0,71 %). EFE