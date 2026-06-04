Fundación LaLiga y PGR ONG finalizan la primera temporada de colaboración en el proyecto 'DXT PARA LA VIDA'

La Fundación LaLiga y PGR ONG han dado por finalizado la primera temporada de trabajo conjunto en el marco del proyecto 'DXT PARA LA VIDA', una iniciativa de educación sociodeportiva que usa desde hace más de diez años el deporte como herramienta de desarrollo personal para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, trabajando con cientos de menores en acogimiento residencial, promoviendo valores, hábitos saludables y un acompañamiento integral a través de actividades físico-deportivas.

Y durante esta temporada, el proyecto se ha visto reforzado con la incorporación de un socio clave como es Fundación LaLiga, quien ha aportado su experiencia en la formación a través de la transmisión de valores positivos del fútbol a través de su metodología 'Valores Para Ganar'.

PUBLICIDAD

De forma más concreta, según detalló LaLiga en nota de prensa, entre los meses de diciembre y junio se han impartido un total de 15 talleres para más de 60 niños y niñas de Barcelona, Granada y Madrid, con un programa de actividades basado en la motivación, la participación activa y el aprendizaje práctico y vivencial a través del deporte.

Para concluir la primera edición de trabajo conjunto, este miércoles tuvo lugar el evento de cierre de temporada en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes, al que acudieron representantes institucionales de las entidades organizadoras del proyecto, quienes quisieron acompañar a los participantes del último taller de Madrid.

PUBLICIDAD

"Hoy cerramos una temporada muy especial siendo, por primera vez, parte del proyecto 'DXT PARA LA VIDA'. Han sido meses de trabajo conjunto, compromiso social y acompañamiento en Barcelona, Madrid y Granada. Desde PGR ONG seguimos creyendo firmemente en el poder del deporte para generar oportunidades, fortalecer vínculos y acompañar el desarrollo de la infancia y la juventud", apuntó Patricia García, presidenta de PGR ONG.

Por su parte, Aauri Bokesa, asesora del Gabinete de Presidencia del CSD, afirmó que tienen claro que "el deporte no es un privilegio, sino un derecho fundamental para todos y todas, tal y como dicta la nueva Ley del Deporte". "Por eso, en línea con la Estrategia Nacional contra el Sedentarismo y la apuesta decidida por potenciar el deporte en edad escolar, apoyamos iniciativas que garanticen que los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad disfruten de este derecho en igualdad de condiciones", subrayó.

PUBLICIDAD

Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, destacó que "la finalización de esta edición de 'DXT PARA LA VIDA' supone la culminación de un trabajo conjunto que ha permitido acercar los valores del deporte a muchos niños, niñas y jóvenes".

"A través de estos talleres, hemos comprobado cómo el fútbol puede convertirse en una poderosa herramienta educativa para fomentar el respeto, la convivencia, la inclusión y el trabajo en equipo. Desde la Fundación LaLiga estamos muy orgullosos de haber formado parte de esta iniciativa y de seguir impulsando proyectos que generan un impacto positivo y sostenible en la sociedad, contribuyendo al desarrollo integral de las personas más allá del ámbito deportivo", sentenció.

PUBLICIDAD

Una vez finalizada la temporada, las entidades organizadoras ya trabajan en la estrategia para una segunda edición del programa, al que prevén amplificar el alcance y el impacto de una iniciativa consolidada que continúa creciendo, evolucionando y adaptándose a las necesidades sociales actuales.