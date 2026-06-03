Rutte viaja de sorpresa Kiev para reunirse con Zelenski tras la última oleada de ataques rusos contra Ucrania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha viajado este miércoles a la capital de Ucrania, Kiev, para reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acompañado de los embajadores de los Estados miembro de la Alianza Atlántica, según ha confirmado la organización.

Este encuentro tiene lugar días después de que el Ejército de Rusia lanzara más de 70 misiles y 650 drones durante la madrugada del martes sobre varias ciudades ucranianas, entre ellas Kiev, Dnipró, Járkov y Kamianske, dejando al menos 22 muertos, entre ellos dos menores, y más de cien heridos, según han informado las autoridades locales.

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El ministro ucraniano de Exteriores, Andri Sibiga, ha recibido este miércoles al jefe de la OTAN a su llegada a Kiev, y ha detallado que Rutte se reunirá con Zelenski para "mantener conversaciones" y "celebrar reuniones importantes".

"Apreciamos profundamente la unidad y la fortaleza de la OTAN en su apoyo a Ucrania mientras defendemos juntos la seguridad transatlántica", ha indicado el jefe de la diplomacia ucraniana en un mensaje en redes sociales.

El viaje, que no estaba previsto en la agenda pública de la OTAN, reviste además una especial relevancia por la presencia de los embajadores de los 32 aliados ante la OTAN, que integran el Consejo del Atlántico Norte, principal órgano político y de toma de decisiones de la organización.

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