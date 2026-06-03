OCDE advierte desequilibrio global y pide reforzar cooperación para preservar crecimiento

París, 3 jun (EFE).- El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, alertó este miércoles sobre el aumento de los desequilibrios económicos mundiales y defendió la necesidad de fortalecer el diálogo y la cooperación internacional para evitar ajustes desordenados que puedan poner en riesgo la estabilidad y el crecimiento global.

Cormann señaló que la economía mundial afronta un escenario marcado por persistentes superávits en algunas economías y déficits crónicos en otras, una situación que, a su juicio, exige esfuerzos de ajuste por ambas partes.

"Los países con déficit deben ahorrar más y gastar menos, mientras que los países con superávit deben consumir más y exportar menos", afirmó en su discurso de apertura de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, un encuentro de alto nivel presidido por Finlandia y con Corea del Sur y Nueva Zelanda como vicepresidentes, centrado en el diseño de políticas industriales que favorezcan mercados abiertos, el crecimiento económico y la prosperidad.

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El responsable de la organización advirtió además de que algunas economías deficitarias arrastran problemas estructurales de competitividad y productividad que se han ampliado durante años y cuya corrección resulta cada vez más urgente.

En este contexto, subrayó que las políticas industriales deben contribuir a impulsar la productividad, la innovación y la competitividad sin renunciar a los principios de mercados abiertos y competencia justa que han sustentado el crecimiento económico internacional durante décadas.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la presentación de la nueva base de datos MAGIC de la OCDE, una herramienta destinada a medir los subsidios industriales a escala mundial.

Según explicó, el análisis de 15 sectores y 525 empresas revela que estas ayudas están ampliamente extendidas y que, en algunos casos, generan importantes distorsiones en los mercados.

Cormann destacó especialmente el caso de China, cuyas empresas reciben, según los datos de la organización, niveles de apoyo significativamente superiores a los observados en los países de la OCDE, principalmente mediante financiación otorgada por bancos controlados por el Estado en condiciones más favorables que las de mercado.

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A su juicio, estas políticas han contribuido al aumento de los desequilibrios comerciales globales y han permitido la concentración de capacidades productivas en sectores estratégicos, lo que representa un riesgo para la resiliencia de las cadenas de suministro internacionales.

Pese a ello, el secretario general defendió que las políticas industriales pueden desempeñar un papel positivo cuando se orientan a objetivos como la mejora de la productividad, la inversión en capacidades laborales, la investigación y la innovación, el desarrollo de infraestructuras de calidad y la aceleración de las transiciones digital y energética.

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Asimismo, insistió en que desafíos como la seguridad de las cadenas de suministro, el acceso a minerales críticos, el liderazgo tecnológico o la transición hacia energías limpias no pueden ser afrontados de manera unilateral por ningún país y requieren una estrecha colaboración internacional.

Cormann concluyó su intervención defendiendo la capacidad del sistema económico basado en mercados abiertos, normas compartidas y gobernanza democrática para adaptarse a un entorno internacional más fragmentado y competitivo. "Lograr las políticas industriales adecuadas es una prueba de si este modelo puede seguir ofreciendo seguridad económica y oportunidades para nuestros ciudadanos", dijo.

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Bajo el lema 'Políticas industriales adecuadas para mercados abiertos, crecimiento y prosperidad', los ministros de los países miembros de la OCDE y representantes de naciones socias participan hoy y mañana en debates destinados a analizar cómo las estrategias industriales y los mercados competitivos pueden contribuir a un crecimiento sostenible de largo plazo y a una mejora del nivel de vida de la población.

Las discusiones abordarán temas como el equilibrio entre los objetivos y efectos de las políticas industriales, la promoción de la competencia y de una regulación eficaz, la preservación de la responsabilidad fiscal, el impulso de las tecnologías digitales y emergentes, la inversión en formación profesional y la alineación de las estrategias industriales con un comercio internacional abierto y justo.

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Asimismo, los participantes examinarán mecanismos para fomentar la inversión y avanzar hacia una prosperidad compartida, un crecimiento sostenible y un desarrollo económico inclusivo en un escenario global cada vez más complejo e interdependiente. EFE