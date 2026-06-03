La Princesa Leonor recibe la medalla de oro de la Asamblea Regional de Murcia

Horas después de que Casa Real haya distribuido las imágenes de la Princesa Leonor saltando en paracaídas en modo automático -un hito histórico que confirma su preparación militar siendo el primer miembro de la Familia Real en lograrlo-, la heredera al trono se ha despedido por todo lo alto de Murcia recibiendo las máximas condecoraciones de la Región en la recta final de su formación castrense en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier.

Este miércoles 3 de junio la hija mayor de los Reyes Felipe y Letizia ha sido distinguida con la medalla de oro de la Asamblea Regional de Murcia, la medalla de oro de la Villa de San Javier, y el nombramiento como Hija Adoptiva de este municipio en el que ha residido los últimos meses en el tercer y último año de su instrucción militar como futura capitana general de las Fuerzas Armadas -tras su paso por la Academia Militar del Ejército de Tierra de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín (Pontevedra), y el buque escuela de La Armada Juan Sebastián Elcano- en la Academia del Aire de la localidad murciana.

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Importantes reconocimientos a la Princesa Leonor como homenaje a su paso por esta tierra que le ha demostrado su admiración y afecto brindándole una calurosa bienvenida a su llegada a la localidad de Cartagena para recibir la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia, la más alta distinción honorífica del Parlamento autonómico por su "representación institucional de la Corona, ejemplaridad y compromiso con el servicio público, defensa de la unidad y de la diversidad de España y reconocimiento a su vinculación institucional con la Región de Murcia".

Ataviada con el uniforme de gala del Ejército del Aire, la Princesa de Asturias se ha dado un baño de masas y, saltándose el protocolo con una gran sonrisa, ha correspondido las muestras de cariño del pueblo acercándose a saludar a los murcianos que, a pesar de las altas temperaturas, han querido estar presentes en este momento histórico y recibir a la hija de Felipe VI entre vítores, aplausos y gritos de '¡guapa!'.

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Las emociones no han terminado aquí, ya que a continuación se ha desplazado al que ha sido su hogar en los últimos meses, San Javier, para recibir en el Ayuntamiento de la localidad la Medalla de Oro de la Villa y el nombramiento como Hija Adoptiva de San Javier, como muestra de la huella imborrable que ha dejado durante su paso por la Academia General del Aire y del Espacio. Y, al igual que en Cartagena, el pueblo se ha lanzado a las calles para demostrarle su fervor entre vivas y aplausos.

Por último, en una jornada que permanecerá para siempre en la memoria de Leonor, la heredera se ha trasladado al Palacio de San Esteban de Murcia para recibir su máxima condecoración, la Medalla de Oro de la Región, poniendo así el colofón a los tres años de formación militar antes de comenzar sus estudios universitarios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

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