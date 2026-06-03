El presidente de Zimbabue celebra el ingreso de su país al Consejo de Seguridad de la ONU

Nairobi, 3 jun (EFE).- El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, celebró el “hito diplomático” de su país tras ser elegido este miércoles como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Hoy, Zimbabue celebra un hito diplomático significativo al ser elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con 182 votos de un total de 190”, expresó Mnangagwa en su cuenta oficial de la red social X.

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Zimbabue ocupará un asiento reservado para los países de África en el Consejo de Seguridad, donde reemplazará a Somalia para el periodo 2027-2028 y compartirá responsabilidades regionales con la República Democrática del Congo y Liberia, que se mantienen en el Consejo hasta finales del año próximo.

“Esta contundente victoria subraya la eficacia de nuestra agenda de Compromiso y Reincorporación, demostrando la confianza de la comunidad internacional en el liderazgo de Zimbabue y su compromiso con la paz internacional”, añadió el jefe de Estado zimbabuense.

Con esta elección, Zimbabue asume su tercer mandato histórico en el Consejo de Seguridad, habiendo ocupado un asiento previamente en los períodos 1983-1984 y 1991-1992, tras postularse como el único candidato respaldado por unanimidad por el Grupo Africano.

“Al asumir nuestro lugar en el escenario mundial, Zimbabue está preparado para contribuir de manera significativa a la paz, la seguridad y la cooperación multilateral internacionales, promoviendo un orden mundial más justo y equitativo y amplificando la voz de África”, afirmó Mnangagwa.

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África sigue pujando por un asiento permanente en el Consejo para reparar lo que califican como una “injusticia histórica”, ya que es la única región del mundo densamente poblada que no tiene representación permanente en el máximo órgano de decisión global.

Toda la diplomacia africana se alinea bajo una postura unificada oficial de la Unión Africana (UA) en la que exigen dos asientos permanentes con todos los privilegios, incluido el derecho a veto, y dos asientos no permanentes adicionales, lo que supondrá pasar de los tres actuales a cinco en total.

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El año pasado, el Gobierno de los Estados Unidos y el propio Secretario General de la ONU, António Guterres, declararon explícitamente su apoyo a la creación de dos asientos permanentes para África, pero aún no se ha materializado.

China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido son los únicos con poder de veto y eso marca la diferencia entre los miembros con mandatos temporales y las cinco potencias. Todos tienen voz y voto en el Consejo de Seguridad, pero la agenda y las resoluciones aprobadas suelen estar condicionadas al veto de las cinco potencias.

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“Extiendo mi sincero agradecimiento a los Estados miembros de la ONU por su apoyo y a nuestro equipo diplomático por este extraordinario logro. Zimbabue está abierto a los negocios y ahora desempeña un papel fundamental en la construcción de la paz mundial”, cerró el presidente de Zimbabue. EFE