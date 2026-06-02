Voces en el Partido Laborista Australiano piden renegociar el pacto militar con EEUU y Reino Unido

La actualización del acuerdo militar AUKUS entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos ha generado críticas en el oficialista Partido Laborista Australiano, al entender que el acuerdo no es beneficioso para los intereses de Australia que ahora adquirirá tres submarinos nucleares usados a Estados Unidos, en lugar de contar con uno a estrenar como era el acuerdo inicial.

En concreto, el diputado laborista Ed Husic ha señalado que el Ejecutivo de Anthony Albanese tendría que "renegociar" el pacto y empezar a pensar alternativas a la alianza suscrita con las otras naciones anglosajonas en 2021, una iniciativa cargada de polémica ya que Australia canceló contratos para la compra de doce submarinos de fabricación francesa generando criticas airadas de París.

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"Obviamente ha habido, se ha visto dentro del laborismo, en general, una inquietud considerable respecto a la naturaleza misma del acuerdo", ha afirmado Husic, en declaraciones recogidas por la cadena pública ABC, cuestionando si llegará a materializarse el nuevo pacto "teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Estados Unidos", en referencia a que el Pentágono está exigiendo elevar la producción a su industria.

Así las cosas, ha apuntado a que "la realidad sobre el terreno obligará a una renegociación". "En realidad, no será tanto una renegociación como una cuestión de hechos: las tasas de producción y si realmente vamos a recibir esos submarinos o no", ha afirmado, señalando que Canberra tiene que manejar alternativas.

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De lado del Ejecutivo australiano han defendido la validez del acuerdo suscrito con Estados Unidos en el seno de AUKUS. El propio ministro de Industria de Defensa, Pat Conroy, ha insistido en que la postura sobre esta alianza se sometió a "dos elecciones". "Ha sido presentada al grupo parlamentario del partido (Caucus) y aprobada por este", ha insistido, subrayando que los distintos órganos han respaldado AUKUS y defendiendo las decenas de miles de empleos que el pacto genera.

ACTUALIZACIÓN DE AUKUS

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y los ministros de Defensa de Reino Unido y Australia, John Healey y Richard Marles, anunciaron el sábado la actualización del acuerdo conjunto AUKUS, caracterizada por el énfasis en el desarrollo de sistemas de defensa de drones submarinos con vistas a su entrega a partir del año que viene.

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Estados Unidos venderá a Australia tres de sus submarinos nucleares de la clase Virginia, y los tres participarán en el diseño y la construcción de nuevos submarinos durante las próximas décadas. Además firmaron un compromiso para "el intercambio de tecnología avanzada, como la computación cuántica, la inteligencia artificial y el armamento avanzado".