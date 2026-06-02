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Más de quince heridos y miles de evacuados por una tormenta tropical en el sur de Japón

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Las autoridades de Japón han advertido este martes de que al menos 16 personas han resultado heridas y alrededor de 400.000 han tenido que ser evacuadas debido a una tormenta tropical que ha azotado zonas del suroeste del país y que han dejado a miles de personas sin electricidad.

La Agencia de Meteorología de Japón ha indicado en un comunicado que podrían producirse olas de gran tamaño, además de fuertes inundaciones y corrimientos de tierra, por lo que ha pedido a la población permanecer atenta ante las informaciones.

Cientos de vuelos han tenido que ser cancelados ante las inclemencias meteorológicas a medida que la tormenta, que antes era un tifón, se desplaza hacia el norte de Kyushu, la isla más meridional.

Unas 17.000 viviendas se han quedado sin luz en Okinawa, y otras 30.000 en Kagoshima. Las autoridades han advertido de que las lluvias podrían provocar el desbordamiento de losríos en las islas Amami a lo largo de este martes.

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