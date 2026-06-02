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Andreeva regresa a las semifinales de Roland Garros tras barrer a Cirstea

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París, 2 jun (EFE).- Con tan sólo 19 años, la rusa Mirra Andreeva jugará por segunda vez en su carrera las semifinales de Roland Garros, dos años después de su incursión en esa ronda, tras barrer en cuartos a la veterana rumana Sorana Cristea, de 36 años, 6-0 y 6-3.

Algo menos de una hora necesitó la número 8 del mundo, entrenada por la española Conchita Martínez, para superar los cuartos en los que cayó el año pasado.

Su rival para acceder a su primera final de un Grand Slam saldrá del duelo entre las ucranianas Elina Svitolina y Marta Kostyuk, dos de las jugadoras más en forma sobre tierra batida, ganadoras de los torneos de Roma y Madrid, respectivamente. EFE

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