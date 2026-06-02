Amnistía denuncia represión en el Golfo por la guerra de Irán, con más de mil detenidos

El Cairo, 2 jun (EFE).- Amnistía Internacional denunció este lunes una campaña de represión en los estados árabes del golfo Pérsico con motivo de la guerra contra Irán, que se salda con más de mil detenidos bajo acusaciones de simpatizar con Irán durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Según la organización humanitaria, las autoridades de los países del Golfo, como Baréin y Kuwait, detuvieron a centenares de personas en esta campaña por compartir contenidos en Internet o expresar opiniones relacionadas con la guerra, así como con los ataques de Irán a sus vecinos árabes.

PUBLICIDAD

Además, en Kuwait y Baréin, las autoridades locales habrían llegado a revocar la nacionalidad a varios ciudadanos detenidos en este contexto, al tiempo que dictaron condenas de prisión de entre tres y diez años.

Desde el inicio de la guerra, a finales de febrero, las autoridades de los países pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) emitieron advertencias generales contra la difusión de contenidos en línea que propagaran "rumores" o "información falsa" sobre la guerra. Poco después, varios de estos países comenzaron a anunciar detenciones masivas.

PUBLICIDAD

"Si bien los estados del Golfo pueden adoptar medidas para hacer frente a la desinformación y proteger la seguridad nacional, y pueden restringir ciertos derechos durante un conflicto armado, cualquier restricción a la libertad de expresión debe cumplir estrictas normas internacionales de derechos humanos", afirmó la directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y África, Heba Morayef.

Varios de los miembros del CCG, entre ellos Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudí y Omán, han anunciado la detención de decenas de personas bajo acusaciones de simpatizar con Irán o con grupos alineados a ese país, como el libanés Hizbulá y otras formaciones chiíes iraquíes, durante la guerra en la que esos países fueron blanco de ataques con drones y misiles iraníes y de estos grupos iraquíes. EFE

PUBLICIDAD