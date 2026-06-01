La ONU, la UE y países como España piden retomar "cuanto antes" el diálogo en Somalia por la crisis electoral

Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y una quincena de países, entre ellos España, han hecho este lunes un llamamiento a retomar "cuanto antes" el diálogo en Somalia para lograr un acuerdo sobre un calendario electoral, ante el aumento de las tensiones políticas tras el fin del mandato del presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien lo prorrogó recientemente argumentando que lo hacía para evitar un vacío de poder en el país africano.

"Pedimos a todas las partes que retomen cuanto antes el diálogo y que alcancen rápidamente un consenso sobre un calendario electoral, en interés del pueblo somalí", han señalado los firmantes del comunicado conjunto, en el que muestran "su preocupación por la actual situación en Somalia".

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Así, han señalado que "la comunidad internacional está preparada para ayudar en unas conversaciones encabezadas por somalíes, en caso de que se le pida". "En este momento delicado, pedimos a todos los líderes somalíes que prioricen el interés nacional y que eviten acciones que puedan llevar a un incremento de las tensiones", han zanjado.

Los firmantes del texto son España, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Reino Unido, la delegación de la UE en Somalia y la Misión de Asistencia de Transición de la ONU en Somalia (UNTMIS).

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El presidente somalí anunció la extensión de su mandato hasta el 15 de mayo de 2027 tras el colapso de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición para encontrar una solución a la crisis, un paso no reconocido por los opositores, que insisten en que debió haber abandonado el carago el 15 de mayo, a pesar de que no se hayan celebrado elecciones.

Los esfuerzos para convocar elecciones ante de la fecha en la que expiraba el mandato del jefe del Estado han fracasado por las tensiones en torno a las enmiendas constitucionales para fomentar la celebración de elecciones directas con sufragio universal, que ha provocado enfrentamientos con las autoridades de las regiones semiautónomas de Puntlandia o Jubalandia.

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A ello se suman los combates registrados durante los últimos días en el estado de Suroeste, donde el Ejército combate contra guerrillas dirigidas por el expresidente estatal, Hasan Mohamed Laftagareen, después de que las autoridades dieran su mandato por expirado y avanzaran hacia Baidoa, nuevamente en el contexto de estas tensiones electorales.

El Parlamento de Somalia dio luz verde en noviembre de 2024 a su nueva ley electoral, con la que reintrodujo el sufragio universal siguiendo el sistema de votación 'una persona, un voto', tras un acuerdo alcanzado días antes entre líderes políticos para un marco que derivase en la reintroducción de este modelo de votación.

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En la actualidad, el país cuenta con un sistema indirecto en el que los clanes y los parlamentos regionales eligen a sus representantes en el Parlamento federal, que, a su vez, es el encargado de elegir al presidente. El actual mandatario fue elegido en mayo de 2022 con este sistema, que prometió reformar para introducir el sufragio universal.

Sin embargo, diversos sectores opositores han hecho frente a los esfuerzos de las autoridades para instaurar este modelo de votación --anulado en 1969, cuando Siad Barre se hizo con el poder tras un golpe de Estado--, lo que ha derivado en importantes tensiones y han amenazado incluso con sumir al país en un conflicto a gran escala.

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