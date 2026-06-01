Bruselas confía en la buena marcha del diálogo con Anthropic pero no confirma si tendrá acceso a Mythos

La Comisión Europea ha confiado este lunes en la buena marcha del diálogo que está teniendo a nivel técnico con la tecnológica Anthropic para evaluar la seguridad de su modelo de IA Mythos, si bien ha evitado aclarar si estos contactos han permitido ya un acuerdo para que una autoridad comunitaria pueda tener acceso al sistema.

"No puedo confirmar ni desmentir (que exista un acuerdo para el acceso a Mythos)", ha dicho el portavoz comunitario de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, al ser preguntado por las informaciones que apuntan a que la compañía estadounidense permitirá a la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA) poner a prueba y testar Mythos.

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"Lo que sí puedo confirmar es que las conversaciones van por buen camino y agradecemos enormemente la participación de Anthropic", ha continuado el portavoz, tras recordar que las dos partes mantienen "muchos contactos, discusiones y encuentros productivos" de manera frecuente, el último de ellos el pasado fin de semana en San Francisco (Estados Unidos), a donde se desplazó un equipo de la Comisión Europea.

De este modo, el portavoz ha puesto en valor los esfuerzos del Ejecutivo comunitaria por poder verificar la seguridad de los distintos modelos de Inteligencia Artificial (IA) en aras de los intereses de las empresas y Estados miembro europeos; Al tiempo que ha apuntado que el caso de Mythos "no es un caso aislado" porque cada vez existen más "modelos super potentes" que emergen.

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Por ello, Bruselas considera de vital importancia compartir conocimiento y entendimiento con otros socios afines sobre el modo de afrontar potenciales riesgos y aboga por intensificar las discusiones con estos socios, ha dicho el portavoz, que tampoco ha querido contestar a la pregunta de si el BCE trabaja también para acceder a Mythos, aunque sí ha dicho que Bruselas está en estrecho contacto con "todos los potenciales actores implicados dentro de la UE".

A mediados de mayo, el Ejecutivo comunitario logró el compromiso de otra tecnológica estadounidense, OpenIA, de permitir a los servicios europeos acceder a la última versión de su modelo de IA generativa --ChatGPT-- para evaluar su seguridad, aunque los detalles del acuerdo estaban aún pendientes de su finalización.

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Entonces, el mismo portavoz aplaudió el compromiso con la "transparencia" por parte de OpenIA al tiempo que confirmaba que las conversaciones con Anthropic para obtener también acceso a su modelo no habían dado frutos hasta entonces.