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Osorio eliminada de su mejor Roland Garros

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París, 30 may (EFE).- La colombiana Camila Osorio acaba su participación en su mejor Roland Garros, tras caer ante la rusa Anna Kalinskaya, favorita 22, 6-3, 0-6 y 6-2.

Osorio, que con su clasificación para tercera ronda igualó la que hasta ahora era su mejor participación en un Grand Slam, lograda en Wimbledon en 2021, amagó con remontar el primer set cedido ante la rusa.

Kalinskaya se vio fuertemente afectada por el calor y su juego bajó muchos enteros, mientras que la colombiana se mantenía firme.

Pero la reacción de la rusa llegó a tiempo suficiente para apuntarse el set definitivo y colocarse en octavos, su mejor actuación en Roland Garros.

Su rival por un puesto en cuartos, ronda que alcanzó en el Abierto de Australia de 2024, su techo en un Grand Slam, saldrá del duelo entre la defensora del título, la estadounidense Coco Gauff, y la austríaca Anastasia Potapova.

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