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Dembele: "Tuvimos que gestionar muchas cosas pero al final lo logramos"

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Redacción deportes, 30 may (EFE).- El atacante del París Saint Germain Ousmane Dembele, calificó como "una gran noche" el éxito logrado en Budapest, en la Liga de Campeones que cuadro francés ha conseguido por segundo año seguido tras batir al Arsenal por penaltis.

"Ha sido algo excepcional, una gran noche. Hemos trabajado mucho para conseguir dos títulos seguidos y es increíble. Estamos felices y vamos a disfrutarlo", dijo el Balón de Oro sobre el césped tras lograr el título.

"Toda la temporada ha sido difícil y tuvimos que gestionar muchas cosas pero al final lo hemos logrado y volvemos a ser campeones de la Champions", recordó el atacante que hizo, de penalti, el gol del empate de su equipo en la final.

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Dembele fue sustituido al final de los noventa minutos. No jugó la prórroga. "Tenía calambres. Desde el minuto 80 hasta el final. Todos lo pasamos mal, muchos los tuvimos", desveló.

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