Tedros desaconseja restringir a viajeros desde la RDC por el ébola porque "no ayuda mucho"

Nairobi, 29 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, desaconsejó la restricción de entrada de viajeros provenientes de la República Democrática del Congo (RDC) por la epidemia de ébola, al considerar que "no ayuda mucho" a contener el brote.

"La OMS recomienda no prohibir los viajes porque no ayuda mucho. Podría ralentizar la propagación tal vez unos días, pero no más. El mejor enfoque es intensificar las medidas en el origen y brindar apoyo", declaró Tedros ante la prensa a su llegada anoche Kinsasa, donde mantendrá reuniones de trabajo con las autoridades congoleñas.

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Tedros explicó que la prohibición de viajes "no incentiva" a los países afectados por el ébola que informan de sus casos "de forma transparente", y que pueden plantearse dejar de facilitar sus datos en caso de ser objeto de medidas punitivas.

En ese sentido, afirmó que este tipo de medidas tienen "consecuencias para la salud pública", según "investigaciones realizadas en numerosas ocasiones", y recomendó otras formas de gestionar las fronteras y los casos.

Hasta ahora, países como Uganda, Ruanda, Estados Unidos, Canadá, México, Bahamas, Jordania y Bahréin han tomado medidas de restricción de viajeros provenientes de la RDC, de Uganda o de Sudán del Sur, e incluso el cierre de fronteras.

El jefe de la OMS, que también tiene previsto viajar a Bunia, capital de Ituri y epicentro del brote, indicó que entre los desafíos de contención se encuentra el largo conflicto que azota el este del país, motivo por el que pidió un alto el fuego entre el Ejército congoleño y los grupos rebeldes que operan en la zona.

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"Hubo cientos de miles de personas desplazadas (...) en los últimos meses. Y eso dificulta mucho contener el brote. Y el otro factor, por supuesto, es la inseguridad alimentaria que se observa en la provincia", añadió.

Asimismo, señaló la dificultad de respuesta asociada a la "desconfianza" de la población, que se muestra "muy preocupada" al mismo tiempo que puede "no entender lo que está pasando".

Con todo, mostró su "fe en la comunidad" congoleña, a la que apeló para lograr una respuesta conjunta a la epidemia y lograr superarla.

"Vine aquí para mostrarles a las comunidades de (las provincias orientales) Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, que no están solas, que estamos aquí para apoyarlas y entendemos su dolor", concluyó.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las “muertes sospechosas” registradas en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola registrada en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

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El virus se propagó también a la vecina Uganda, donde se han confirmado ocho contagios, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño, de acuerdo con la agencia de salud de la UA.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global. EFE

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