Rumanía, miembro de la OTAN, anuncia medidas "proporcionadas" tras ataque de un dron ruso

Bucarest, 29 may (EFE).- Rumanía ha anunciado que tomará medidas proporcionadas después de que este viernes un dron ruso haya herido a dos personas al impactar en un edifico de viviendas de la ciudad de Galati, cerca de Ucrania, y ha solicitado a la OTAN que despliegue más medios antiaéreos en el país.

"Ordenaremos medidas proporcionadas en relación con la Federación Rusa", señaló Nicusor Dan, el presidente de Rumanía, un país que pertenece tanto a la Unión Europea como a la OTAN

El jefe del estado dijo que "la naturaleza sin precedentes del acontecimiento exige una respuesta firme, coordinada y adecuada —a nivel nacional, aliado e internacional".

El Ministerio de Defensa rumano ha confirmado que el aparato que explotó hoy en un edifico residencial es un Geran-2 de fabricación rusa.

Dan culpó de este ataque con la "máxima firmeza" a Rusia y dijo que lo ocurrido es consecuencia de la guerra de agresión a Ucrania y del "irresponsable uso" por parte de Moscú de drones en las inmediaciones de la frontera de la OTAN.

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Sobre las medidas a tomar, el jefe del Estado anunció que ya se ha informado a los aliados de la OTAN y de la UE sobre lo ocurrido; que ha pedido formalmente el despliegue de sistemas antidrones; y que dará noticia al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la "brutal y repetida violación del derecho internacional" por parte de Rusia.

"Rumanía es un Estado miembro de la OTAN y no aceptará, de ninguna manera, que la guerra de agresión librada por Rusia contra Ucrania se traslade a sus ciudadanos", dijo Dan, que reiteró el apoyo a Ucrania y dijo que cualquier acuerdo de paz debe respetar la integridad territorial y la soberanía del país invadido.

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El Ministerio de Sanidad informó de que los dos heridos en el ataque ruso están hospitalizados: una mujer de 53 años que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en las piernas, y un niño de catorce con quemaduras en los antebrazos.

Las autoridades rumanas afirmaron hoy que desde el iniciO de la invasión rusa de Ucrania, con la que Rumanía comparte más de 600 kilómetros de frontera, se han registrado 28 invasiones del espacio aéreo por drones rusos, que en varias ocasiones llegaron a estrellarse, sin causar víctimas ni daños hasta ahora.EFE

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