Migraciones impulsa más de 1.000 contratos para refugiados y solicitantes de asilo en el campo onubense

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha impulsado 1.013 contratos para refugiados y solicitantes de asilo en la campaña agrícola de frutos rojos de Huelva.

El proyecto de inserción laboral, desarrollado por la Secretaría de Estado de Migraciones, está dirigido a refugiados atendidos en el Sistema de Acogida Estatal y en él participan la Asociación de Jóvenes Agricultores de Huelva (ASAJA) y la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva (Freshuelva), como agentes contratantes que agrupan hasta 34 empresas agrícolas.

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También se suman 12 entidades del sistema de acogida, entre ellas la Fundación Cepaim como encargada del acompañamiento social y laboral durante el proceso de inserción de estas personas, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El programa, liderado por la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, de la Secretaría de Estado de Migraciones, se articula a través de la negociación directa con empresas agrícolas que garantizan puestos de trabajo con una duración mínima de seis meses, además de la cobertura de las necesidades de alojamiento y transporte. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se encarga de supervisar las condiciones de alojamiento de acuerdo con el cumplimiento de los estándares marcados.

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La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha reivindicado la colaboración entre administraciones públicas, empresas y entidades sociales. "Es esencial para eliminar barreras y facilitar el acceso al empleo de las personas refugiadas, algo que fortalece nuestra cohesión social y nuestro tejido productivo", ha subrayado.

1.776 OFERTAS FRENTE A LAS 900 DE LA CAMPAÑA ANTERIOR

La campaña anterior, 2024-2025, registró 900 ofertas que permitieron la inserción de 343 personas. En la campaña actual, el número de empresas participantes ha crecido y el total de ofertas ha ascendido a 1.776, un 97% más. De esta oferta de puestos de trabajo ya han sido contratadas 1.013 personas, lo que equivale a un incremento de más del 190% respecto a la contratación de la anterior campaña.

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El programa de empleabilidad para personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional que lleva a cabo el Ministerio de Migraciones en la campaña agrícola de frutos rojos en Huelva se basa en la colaboración de carácter público-privada con el objetivo de alcanzar la plena inserción laboral de los solicitantes y, también, cubrir la necesidad de mano de obra en el sector agrícola.

En el proyecto, el Ministerio actúa como interlocutor, garantizando que la gestión del proyecto asegure el cumplimiento de las condiciones durante toda la campaña. Por otro lado, las entidades colaboradoras en el Sistema Estatal de Acogida canalizan la difusión de ofertas, organizan sesiones informativas y facilitan la realización de entrevistas. Una vez contratados, es la Fundación Cepaim la que se encarga del acompañamiento social y laboral durante el proceso de inserción, apoyando entre otras cosas su inclusión financiera o sanitaria.

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