Lula a Estados Unidos: "no aceptamos ser tratados como niños"

São Paulo, 29 may (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este viernes a Estados Unidos que Brasil no acepta ser tratado "como niños", después de que Washington clasificara dos bandas criminales como terroristas.

"No aceptamos ser tratados como niños, como una republiquita", dijo Lula en un discurso durante una inauguración de una planta de fertilizantes.

El mandatario también afirmó que su rival en las elecciones del próximo octubre, Flávio Bolsonaro, "no tiene vergüenza de traicionar a la patria y pedir la intervención" de Estados Unidos en Brasil.EFE

