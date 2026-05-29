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Irán confirma el paso de 24 buques a través del estrecho de Ormuz "en coordinación" con las fuerzas iraníes

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La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este viernes de que un total de 24 buques han atravesado durante el último día el estrecho de Ormuz "en coordinación" con las fuerzas del país asiático.

La Armada de la Guardia Revolucionaria ha indicado en una nota difundida por la agencia semioficial de noticias Fars que el número de buques que recibieron "autorización" para cruzar el paso es "mayor" de los que finalmente lo han hecho, pero ha defendido que "para evitar la congestión del tráfico, cada día debe pasar un número determinado".

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Asimismo, ha destacado que "gracias a (su) actuación, se ha garantizado la seguridad de los buques en el estrecho de Ormuz a lo largo de la ruta designada por Irán".

El organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) publicó la semana pasada un mapa con los límites de su "jurisdicción" en la zona, uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional, en el marco de las acciones iraníes en respuesta a la citada ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.

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