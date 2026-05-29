Los precios de exportaciones industriales suben un 3,7% en abril, su mayor alza en más de un año

El Índice General de Precios de Exportación de los productos industriales subió un 3,7% en abril respecto al mismo mes de 2025, su mayor alza desde febrero de 2025, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este ascenso, los precios de exportación encadenan dos meses de aumentos interanuales tras la subida del 1,2% registrada en marzo.

En lo que respecta a los precios de importación de los productos industriales, éstos se dispararon un 5,9% interanual en abril, tasa 5,6 puntos superior a la del mes previo y la más elevada desde febrero de 2023.

Con este repunte, los precios de importación de los productos industriales encadenan también dos meses consecutivos de alzas interanuales.

En tasa mensual (abril sobre marzo), los precios de exportación de los productos industriales aumentaron un 0,8% tras incrementarse un 8,6% los precios de la fabricación de productos químicos y fertilizantes y un 8% los de refino de petróleo.

En el caso de los precios de importación, en abril registraron un alza mensual del 3,2% por los mayores costes de la extracción de crudo y gas natural (+15,5%) y de las coquerías y el refino del petróleo (+3,4%), entre otros factores.

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Gráfico interactivo: Variación anual de los precios de exportaciones e importaciones industriales

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