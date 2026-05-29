Agencias de seguridad dicen que facilitarán el Mundial a turistas pese al temor migratorio

Miami (EE.UU.), 29 may (EFE).- Agentes de seguridad federales y locales aseguraron este viernes en Miami que contribuirán a facilitar la experiencia de los visitantes durante la celebración del Mundial, que comienza el 11 de junio, en medio de temores a que se produzcan arrestos migratorios en los alrededores de los estadios.

"Se prevé una afluencia de visitantes a nuestro país para estos partidos que vamos a facilitar en cooperación y coordinación con todas las agencias federales del orden público", dijo el subdirector del FBI, Andrew Bailey, durante una rueda de prensa sobre los preparativos de seguridad para el torneo.

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Entre las principales amenazas, los agentes identificaron los drones, los ataques de lobos solitarios y la ciberdelincuencia como los prioritarios, y aseguraron estar trabajando para minimizar los riesgos.

"La prioridad número uno del FBI de Miami para la Copa Mundial de la FIFA 2026 es realmente sencilla: mantener un entorno seguro y protegido para los equipos, los aficionados y la comunidad del sur de Florida", afirmó el agente especial del FBI en Miami, Brett Skiles.

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Miami es una de las once sedes en Estados Unidos del Mundial, que se celebra del 11 de junio al 19 de julio también en Canadá y México.

La ciudad acogerá siete partidos, incluido el encuentro por el tercer y cuarto puesto el 18 de julio, con el objetivo de no repetir las escenas que se vivieron durante la disputa de la final de la Copa América en 2024 en el Hard Rock Stadium.

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Cientos de aficionados sin entradas irrumpieron por la fuerza en el estadio durante la disputa del partido, dejando sin poder entrar a gente con boletos, y aumentando el riesgo de avalanchas humanas, lo que dejó en mal lugar a las autoridades locales.

Al respecto, Bailey aclaró que esa es una "lección aprendida" que les ayudará a evitar episodios similares, aunque insistió en que "todo evento de este tipo conlleva cierto nivel de riesgo".

Dos años después, Miami contará con dos focos principales durante el Mundial: el Hard Rock Stadium y el 'Fan Festival', ubicado en el Bayfront Park, que acogerá todo tipo de eventos y actividades para los aficionados.

Sin embargo, la alegría por el Mundial tendrá que convivir con los temores a los arrestos migratorios que han caracterizado a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Desde esa fecha, el Gobierno ha multiplicado las redadas contra migrantes indocumentados, lo que ha elevado el miedo a que muchos aficionados opten por evitar acudir a los estadios.EFE

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