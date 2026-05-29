La Reina Letizia arrasa en la Feria del Libro con el vestido tie dye que potencia sus brazos tonificados

Apasionada de la lectura y firme defensora de la cultura como clave para la educación y el avance de la sociedad, la Reina Letizia ha cumplido este viernes con una cita ineludible en su calendario anual: la inauguración de la Feria del Libro de Madrid, que celebra su 85ª edición, en un escenario tan emblemático como el Parque de El Retiro.

Al margen de las visitas privadas que suele hacer al mayor evento de la industria editorial de todo el país intentando pasar desapercibida mientras adquiere nuevos ejemplares que añadir a su impresionante biblioteca personal -ya que es una lectora ávida- su Majestad ha sido nuevamente la encargada de dar el pistoletazo de salida a esta cita cultural tan relevante, que este 2026 volverá a reunir en sus stands a los escritores más relevantes del momento y estará dedicada al humor como forma de creación y pensamiento crítico.

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Teniendo en cuenta las temperaturas elevadas e inusuales en esta época en Madrid, Doña Letizia ha dado la bienvenida al verano con un estilismo fresquito e ideal que no es la primera vez que le vemos, protagonizado por un original vestido tie dye de Adolfo Domínguez que estrenó en junio de 2020 -en plena pandemia- en Sevilla durante su gira por España con el Rey Felipe VI para interesarse por las consecuencias del Covid-21 en todo el país.

Se trata de un favorecedor diseño de largo midi que destaca por su estampado en tonos azules y blancos de efecto trazos de tiza, con falda plisada, escote halter sin mangas -un detalle que nos ha dejado por primera vez este 2026 sus brazos torneados y tonificados- y que cuenta con varias cintas a la cintura para ceñirlo y potenciar esta zona.

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En la misma línea, Doña Letizia ha recuperado unas alpargatas de cuña confeccionadas en serraje en color nude para recorrer la Feria del Libro con comodidad y sin pasar calor.