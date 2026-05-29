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Comisión concluye que el expresidente brasileño Juscelino Kubitschek fue asesinado en 1976

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Río de Janeiro, 29 may (EFE).- La comisión del Gobierno brasileño que investiga los casos de muertos y desaparecidos durante la dictadura militar (1964-1985) concluyó este viernes que el expresidente Juscelino Kubitschek fue asesinado en 1976 por agentes del régimen.

El informe, que afirmó que la muerte "violenta del exmandatario fue causada por el Estado", elaborado por la historiadora Maria Cecília Adão, instructora del caso, fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos.

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Por seis votos a favor y una abstención, el organismo, vinculado al Ministerio de Derechos Humanos, aseguró que el accidente automovilístico en que el exmandatario supuestamente murió "nunca ocurrió". EFE

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