La Casa Blanca crea una página web comparando migrantes con extraterrestres y exhibiendo datos de detenciones

La Casa Blanca ha lanzado una página dentro de su propio sitio web en el que exhibe los datos de detenciones de migrantes comparando a estas personas con alienígenas, haciendo uso de la polisemia de 'alien' en inglés, ironizando sobre la idea de que el país oculte secretos sobre vida extraterrestre y presumiendo de las "abducciones" ejecutadas por las autoridades de inmigración de Estados Unidos.

"Durante 60 años, el Gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente. Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida diaria. Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal", reza el mensaje expuesto en la web.

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De este modo, aduce a estos individuos "una sola excepción: no pertenecen a este mundo", haciendo así nula alusión a las frecuentes acusaciones de la Administración de Donald Trump contra las distintas comunidades de extranjeros que residen en Estados Unidos --asesinos, narcotraficantes, adictos, violadores, criminales letales y "personas peligrosas de instituciones mentales" fueron algunas de las pronunciadas por Trump en enero sobre los migrantes radicados en Minnesota--.

Este estado ha sido uno de los más marcados por las redadas antiinmigración del Ejecutivo republicano, que en la misma web presenta un mapa interactivo donde se pueden cotejar las cifras de detenciones en diferentes ciudades de Estados Unidos. En las dos principales de Minnesota, Minneapolis y Saint Paul --conocidas como 'Ciudades Gemelas'--, los arrestos de migrantes desde enero de 2025 superan las 3.500.

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En total, la página cifra en cerca de 3.130.000 los "encuentros" de autoridades de inmigración con migrantes y apela a la población: "Si has presenciado una abducción extraterrestre, no te alarmes. El extraterrestre está en buenas manos". "Nos encargaremos de ello y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen", prosigue, antes de disponer el número del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) e invitar a la población a "denunciar 'aliens' sospechosos".

Asimismo, tras acusar a "innumerables presidentes, congresistas y altos funcionarios" de "saber perfectamente" que "millones llegaron al amparo de la oscuridad y se integraron directamente en nuestra sociedad", la página web de la Casa Blanca desvela su juego de palabras aclarando que los individuos a los que se refiere "no eran pequeños hombres verdes", sino que "estos 'aliens' son los millones de ilegales que invadieron nuestro país al amparo de la oscuridad".

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"El presidente Trump fue el primero en denunciar el peligro real que los extraterrestres representan para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación", reza otra parte del mensaje de la Casa Blanca, que ensalza a su propio jefe como "audaz", "sin remordimientos" y "sin miedo".