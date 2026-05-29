El Kremlin dice que Putin ha sido informado sobre el incidente con un dron en Rumanía

Astaná, 29 may (EFE).- El Kremlin afirmó este viernes que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha sido informado sobre el incidente con un dron que, según Bucarest, es de fabricación rusa e impactó contra un edificio de viviendas en una ciudad rumana, cerca de la frontera con Ucrania.

"¿Y vosotros qué creíais? ¿Que lo íbamos a ocultar (al presidente)?", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la prensa en Astaná, donde se celebra una cumbre de los líderes de la Unión Económica Asiática (UEE), liderada por Moscú.

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El portavoz del Kremlin no hizo más comentarios, alegando que hoy la delegación rusa está concentrada en las reuniones de la UEE en Astaná.

El dron impactó en la madrugada de este viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, desatando un incendio que ha causado heridas leves a dos personas, según han informado las autoridades del país balcánico.

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Rumanía anunció que tomará medidas proporcionadas después de este incidente y solicitó a la OTAN que despliegue más medios antiaéreos en el país.

Poco más tarde se supo que Bucarest ha tomado la decisión de cerrar el Consulado General de Rusia en la ciudad de Constanza y declarar persona 'non grata' al cónsul ruso. EFE