El emir de Qatar pide a Trump "priorizar las soluciones políticas y diplomáticas" en Oriente Próximo

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha reclamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "priorizar las soluciones políticas y diplomáticas" en la región de Oriente Próximo, en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán de cara a un posible acuerdo que ponga fin a la guerra abierta tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Al Thani ha trasladado este mensaje a Trump durante una llamada telefónica mantenida durante las últimas horas, en la que ambos han abordado la situación regional y los esfuerzos internacionales destinados a intentar rebajar las tensiones y poner fin al conflicto.

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Según las informaciones recogidas por la agencia estatal qatarí de noticias, QNA, el emir de Qatar ha destacado "la necesidad de priorizar las soluciones políticas y diplomáticas, así como el diálogo entre todas las partes, para consolidar la seguridad y la estabilidad regional y evitar más tensiones y escaladas en la región".

El Gobierno de Estados Unidos confirmó el jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por el estratégico estrecho de Ormuz. Por medio de este documento, ambas partes se comprometerían a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, si bien todavía falta el visto bueno de Trump y Teherán no ha corroborado consenso alguno.

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