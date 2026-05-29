Cinco civiles rusos mueren tras masivo ataque ucraniano contra instalaciones críticas

Moscú, 29 may (EFE).- Al menos cinco civiles rusos murieron tras un masivo ataque de drones ucranianos durante la noche que desató incendios en la terminal portuaria de Temriuk, en la sureña región de Krasnodar, y en un depósito de combustible de Yaroslavl, a 250 kilómetros de Moscú.

En la anexionada región ucraniana de Donetsk, tres empleados de una empresa comunal fallecieron tras el impacto de un dron de corto alcance lanzado por el Ejército ucraniano, según informó Denís Pushilin, el gobernador prorruso de los territorios controlados por Rusia.

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"Tres empleados de la empresa 'Voda Donbasa' (Agua de Donbás) murieron en Uglegorsk tras un ataque contra el automóvil de un equipo de reparaciones. El cuarto empleado recibió heridas muy graves. Los médicos de la ciudad de Górlovka luchan por su vida", escribió en MAX.

En la región fronteriza de Briansk, las fuerzas ucranianas atacaron con un dron kamikaze de corto alcance la localidad de Soloviovka del distrito Klímovski, causando la muerte de un civil, según el gobernador local en funciones, Yegor Kovalchuk.

A su vez el gobernador de Volgogrado, Andréi Bochárov, informó en MAX de que un hombre murió y una mujer resultó herida tras un ataque de drones contra una fábrica de fibras sintéticas en la localidad de Volzski.

Según Bochárov, el ataque tenía como objetivo "objetivos de la infraestructura civil y energética".

Las autoridades locales de la sureña región de Krasnodar informaron de que en el puerto de Temriuk "se desató un incendio tras la caída de fragmentos de un dron".

Para la extinción de las llamas fueron enviados 47 bomberos y 14 carros de bomberos, indicó el servicio de Emergencias.

Además, en la región de Yarloslavl, ubicada a 250 kilómetros al nordeste de Moscú, un dron ucraniano alcanzó un depósito de combustible.

"Hoy la región fue víctima de un ataque masivo de drones ucranianos. La mayoría de los drones fueron derribados, pero tuvo lugar el impacto contra una instalación industrial de almacenamiento de combustible. Los servicios de Emergencias sofocan el incendio. No hubo víctimas", escribió el gobernador local, Mijaíl Yevráyev, en MAX, el Telegram ruso.

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Tras el ataque, las autoridades se vieron forzadas a cerrar temporalmente el tránsito por la autopista que conecta la ciudad con la capital rusa.

En total, durante la noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 208 drones ucranianos de ala fija y largo alcance sobre doce regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov. EFE