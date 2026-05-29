4-1. El Flaco López sirve en bandeja la victoria al Palmeiras, que clasifica sin sufrir

São Paulo, 28 may (EFE).- Palmeiras selló este jueves su boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores tras golear por 4-1 al Junior de Barranquilla, gracias a una actuación magistral del argentino José Manuel 'el Flaco' López, quien se vistió de asistente de lujo en el Allianz Parque.

Con goles de Jhon Arias, Allan y Andreas Pereira, y uno de Luis Muriel para los visitantes, el equipo dirigido por Abel Ferreira clasificó segundo, con once puntos; dos unidades menos que Cerro Porteño, que pasó a octavos como líder.

PUBLICIDAD

Detrás, Sporting Cristal, con seis, se ganó un lugar en la repesca de la Copa Sudamericana, mientras que Junior de Barranquilla resultó eliminado, con cuatro puntos en total.

Bastaron solo cinco minutos para que el dueño de casa impusiera sus condiciones y abriera el marcador a través de la dupla que terminaría siendo la gran protagonista de la noche.

El Flaco, que minutos antes del pitazo inicial se conoció que fue convocado oficialmente por Argentina para la Copa del Mundo, le ganó el duelo en velocidad a su marcador por la banda izquierda y sirvió el balón hacia el centro del área para que Jhon Arias, definiendo de primera, firmara el primer tanto de la noche.

PUBLICIDAD

Palmeiras fue el dominador absoluto de las acciones pero, en un parpadeo defensivo a los 35 minutos, Junior encontró un espacio por el carril derecho con Jermein Peña, que le mandó un centro raso a los pies de Luis Muriel, quien desvió el esférico ante la salida del arquero Carlos Miguel y se encargó de estampar el 1-1.

Sin embargo, el Flaco decidió que la noche no iba a terminar así. El conjunto de Abel Ferreira reaccionó y desató un vendaval ofensivo antes de marcharse a los vestuarios.

A los 40 minutos, el argentino recibió el balón, construyó una pared con Arthur e inventó dos amagues dentro del área grande.

Tras quedar la pelota boyando hacia el sector derecho, Allan apareció libre de marcas para mandarla al fondo de la red y decretar el 2-1.

Solo cinco minutos después, el ariete argentino encaró en velocidad hacia el perfil izquierdo, se sacó a dos defensores de encima y volvió a asistir al colombiano Jhon Arias, encargado de marcar el tercero de la noche.

En la segunda mitad, el equipo paulista no sacó el pie del acelerador. La estocada final llegó a los 51 minutos, cuando Murilo le acercó el balón a Andreas Pereira, quien lo dominó orientándolo hacia su perfil, se deshizo de la marca y sentenció desde fuera del área el 4-1.

PUBLICIDAD

Después del cuarto gol de los locales, el técnico Alfredo Arias decidió deshacerse de la línea de cinco que había planteado desde el inicio, y nutrió el mediocampo y el ataque de jugadores ofensivos que entraron desde el banco para intentar descontar el marcador.

Y, con la ventaja, el técnico portugués aprovechó para darle descanso a los artilleros de la noche y llamó en sus lugares a Lucas Evangelista, Felipe Anderson y Paulinho; éste último protagonizó tres llegadas peligrosas al área rival, pero que acabaron sin agrandar el conteo de la noche.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la noche terminó con una sonrisa en la cara de los locales, tras haber sufrido una dolorosa derrota en la fecha anterior contra Cerro Porteño que les había complicado temporalmente el cálculo.

- Ficha técnica:

4. Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur; Emiliano Martínez, Marlon Freitas (m.69, Luis Pacheco); Allan (m.69, Maurício), Andreas Pereira (m.76, Lucas Evangelista), Jhon Arias (m.79, Felipe Anderson); José Manuel 'el Flaco' López (m.76, Paulinho).

Entrenador: Abel Ferreira.

1. Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jean Carlos Pestaña (intervalo. Canchimbo), Lucas Monzón (m.70, Daniel Rivera), Jermein Peña, Jhomier Guerrero; Fabián Angel, Jesús Rivas (m.53, Castrillón), Yimmi Chará (m.53, Juan Ríos); Luis Muriel, Guillermo Paiva (m.53, Sarmiento).

Entrenador: Alfredo Arias.

Goles: 1-0, m.06: Jhon Arias; 1-1, m.36: Luis Muriel; 2-1, m.40: Allan; 3-1, m.45: Jhon Arias; 4-1, m.51: Andreas Pereira.

Árbitro: el chileno Cristián Garay, que amonestó a Chará y Pestaña por Junior.

Incidencias: Partido de la sexta y última fecha del Grupo F de Copa Libertadores jugado en el estadio Allianz Parque, de São Paulo.