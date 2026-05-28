Jessica Bueno, rotunda ante el divorcio de Jota Peleteiro y Ajla Etemovic: "Yo dije una vez tiempo al tiempo"

En uno de los mejores momentos de su vida mientras sus ex Kiko Rivera y Jota Peleteiro están en el ojo del huracán por motivos muy diferentes, Jessica Bueno ha sido una de las invitadas a la espectacular fiesta que Mó de Multiópticas ha celebrado en su ya tradicional 'Casa Mó' para presentar su nueva colección de gafas.
Radiante con un minivestido azul cielo efecto 'piernas infinitas', la modelo no solo se ha pronunciado sobre la relación actual que tiene con el dj y su madre, Isabel Pantoja, sino también y por primera vez sobre la inesperada separación de su exmarido y Ajla Etemovic después de tres años de relación y un hijo de año y medio en común por una presunta infidelidad del exfutbolista que habría hecho que la serbia, desengañada, hubiese tirado la toalla y pedido el divorcio después de luchar durante meses por salvar su matrimonio.
A caballo entre Madrid por motivos laborales -ya que actualmente colabora en 'El tiempo justo' y 'Supervivientes'- y Sevilla, donde reside con sus tres hijos (Fran, en común con Kiko, y Jota Jr. y Alejandro, con Peleteiro), Jessica no oculta que la conciliación en su caso es "muy difícil y un poco agotador porque elijo volver a mi casa cada noche y al menos estar con ellos, llevarles al cole por las mañanas y luego me cojo otro tren, pero así por lo menos les veo unas horas al día". "En mi caso mis hijos están siempre conmigo. Y también gracias a los abuelos, que son los que están ahí en Sevilla y me pueden ayudar y puedo yo también venir a trabajar" reconoce, dejando claro que ni el primo de Anabel Pantoja ni el exjugador de fútbol se encargan de sus niños.
"Pero al final es un momento profesional muy bueno desde que dije 'voy a volver y me voy a entregar al 100%', y ojalá que siga así. Yo disfruto muchísimo con mi trabajo, ahora trabajando en la tele que era algo que no me había planteado y que también lo estoy disfrutando muchísimo. Nada, espero que siga así y voy a seguir preparándome para poder seguir prosperando y quién sabe en un futuro a lo mejor no soy colaboradora y soy presentadora o estoy en algún proyecto más potente. Ojalá" ha expresado sobre lo bien que le van las cosas en el aspecto laboral.
En 'El tiempo justo' tiene como compañera a Irene Rosales y, aunque "todavía no hemos coincidido en el programa, creo que pronto ya nos vais a ver juntas y pues como otra compañera de las que tengo sentada a mi lado cada día". "No tengo ningún problema con ella, ni nunca lo he tenido y me cae bien, así que creo que nos podemos complementar bien en el programa" ha confesado sobre la ex de Kiko, con la que parece haber hecho un frente común en su guerra contra el dj.
Ambas formaron parte de la familia Pantoja, aunque Jessica asegura que en su caso "por poquito tiempo, y tampoco te voy a mentir... Una unión muy fuerte no. Fue un año y medio y cuando era una niña y no considero que hayan sido mi familia ni he estado yo ahí. Lo único que me une es mi hijo. Mi hijo sí que es su familia pero yo no". Tajante, ha afirmado que "por supuesto" que hay cosas que ha vivido que nunca va a contar porque "considero que hay temas que no. O sea, yo prefiero seguir con mi vida que se hable de mí por otros motivos".
"Me gustaría no tener que hablar de ellos, pero ya me he concienciado en que yo estoy ahí igual que mis compañeros y lo único que doy es mi opinión. Ni siquiera soy periodista para recabar datos, ni tengo información de su vida. Entonces lo que hago es opinar como podría opinar cualquiera que lo está viendo en su casa y ya está. Y mis opiniones son bastante respetuosas" ha expresado.
Y aunque ella no tiene relación ni con Kiko ni con Isabel, sí está a favor de que su hijo Fran la tenga: "Por supuesto, claro. Es su abuela, es normal que tenga relaciones. Y me alegro muchísimo de que todo se haya arreglado. Por el bien de él. Claro, claro".
Mucho más esquiva, pero también rotunda, se ha pronunciado sobre el divorcio de Jota Peleteiro y Ajla Etemovic. "Nada, no tengo nada que opinar. Yo centrada en mí, en mi vida, en mi trabajo y en mi familia. Yo lo sabía eso ya, ¿eh? Yo dije una vez tiempo al tiempo y ya está" ha sentenciado, asegurando con un "sí" que "el tiempo pone a cada uno en su sitio".
Sin embargo, ha dejado claro que "no me alegro" del fracaso sentimental de su exmarido. "Cada uno allá con su vida. Yo solo me preocupo de la mía" ha zanjado.
